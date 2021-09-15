«Ждём его на свободе»: Розовский назвал Ефремова «честным человеком»

Советский и российский актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в центре Москвы, является честным человеком, попавшим в беду, заявил в разговоре с NEWS.ru режиссёр и худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский. Собеседник подчеркнул, что артист достоин смягчения приговора по своему уголовному делу.

Он осознал свою вину, вёл себя чрезвычайно достойно. Всё, что он мог сделать в адрес близких потерпевших и ушедшего из жизни, он сделал, тяжело переживал. Миша — честный человек, попавший в беду. Конечно мы его ждём на свободе, потому что на свободе он гораздо нужнее и театру, и самому себе, и всем нам, — резюмировал Розовский.

15 сентября кассационный суд оставил в силе приговор Михаилу Ефремову в виде 7,5 лет заключения в колонии общего режима. За несколько минут до решения инстанции артист обратился к суду с речью, в котором заявил о раскаянии, обострении болезней в колонии и бедственном финансовом положении его семьи.

Ранее адвокат артиста Пётр Хархорин попросил приобщить к делу письмо 46 деятелей культуры, подписанное, в частности, народным артистом РФ Александром Домогаровым, с просьбой смягчить приговор Михаилу Ефремову. Однако защитник стороны потерпевших Александр Добровинский выступил против этого, аргументировав свою позицию тем, что родственники Сергея Захарова не простили актёра и «никакие письма коллег не сглаживают вину Ефремова» в смерти человека.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Актёр в момент аварии был пьян.