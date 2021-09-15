Ефремов заявил в суде, что в колонии у него обострилась астма

Актёр Михаил Ефремов в суде, где слушается его кассационная жалоба на приговор о ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров, заявил, что в колонии у него обострилась астма и ему приходилось обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщает находящийся в здании суда журналист NEWS.ru.

Адвокаты рассказали, что Ефремову приходилось обращаться за медпомощью с обострившейся бронхиальной астмой. Кроме того, у актёра якобы остаётся синдром алкогольной зависимости.

Сейчас Ефремов отбывает наказание в колонии общего режима в Белгородской области. Суд приговорил его к 7,5 года лишения свободы. Актёр надеется, что суд учтёт слабое состояние его здоровья и смягчит приговор: снизит срок и переведёт в колонию-поселение с более щадящими условиями содержания. В заседании суда Ефремов принимает участие по видеосвязи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что защитник стороны потерпевших Александр Добровинский не поддержит прошение о смягчении приговора Ефремову. Адвокат заявил, что родственники погибшего курьера Сергея Захарова до сих пор не простили актёра.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Актёр в момент аварии был пьян.