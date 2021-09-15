«Богом поцелованный в темечко»: актёр Горевой поддержал Ефремова после суда

Любой человек достоин милосердия, тем более Михаил Ефремов, поддержал коллегу в разговоре с NEWS.ru его близкий друг и однокурсник, актёр Михаил Горевой. Собеседник отметил, что Ефремов — талантливый, «поцелованный богом в темечко» артист, «даже гениальный».

Моё мнение не поменялось. Как мы помним из истории, нам известной, даже на кресте находящийся достоин милосердия. Ефремов очень талантливый артист. Это никому, я думаю, не надо доказывать. Он, конечно, может приносить не только пользу, но и просветление некоторым членам нашего измученного общества, работая по профессии. Я очень сильно переживаю, мы все надеялись на пересмотр приговора. Я его однокурсник, мы лучшие друзья, я его знаю, — подчеркнул Горевой.

Горевой добавил, что после пройденного испытания Ефремов может выдать на сцене «такое, что мало какой артист сможет». 15 сентября кассационный суд оставил в силе приговор Михаилу Ефремову в виде 7,5 года заключения в колонии общего режима. За несколько минут до решения инстанции артист обратился к суду с речью, в которой заявил о раскаянии, обострении болезней в колонии и бедственном финансовом положении его семьи.

Адвокат Ефремова Пётр Хархорин попросил приобщить к делу письмо 46 деятелей культуры, подписанное, в частности, народным артистом РФ Александром Домогаровым, с просьбой смягчить приговор Михаилу Ефремову. Однако защитник стороны потерпевших Александр Добровинский выступил против этого, аргументировав свою позицию тем, что родственники Сергея Захарова не простили актёра и «никакие письма коллег не сглаживают вину Ефремова» в смерти человека.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Largus. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Актёр в момент аварии был пьян.

Ранее режиссёр и худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский в беседе с NEWS.ru отметил, что Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в центре Москвы, является честным человеком, попавшим в беду. Спикер подчеркнул, что артист достоин смягчения приговора по своему уголовному делу.