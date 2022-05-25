Любимая тётя россиян: как Калягин выбирал профессию, жён и одиночество История жизни 80-летнего Александра Калягина — одного из самых закрытых актёров отечественного театра и кино

Александр Калягин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Калягин с детства осознал природу своего таланта, в семь лет открыл собственный домашний театр, а спустя 56 лет пригласил зрителей в настоящий — Et Cetera. Миллионы поклонников любят его тётушку Чарли из Бразилии, а сам он не показывается без острой необходимости на публике. К 80-летнему юбилею народного артиста России NEWS.ru рассказывает, как Калягин спасал людей на скорой помощи, почему называл себя «бездарем» и как влюблял женщин при «неярко выраженной внешности».

Собственный театр, письмо Райкину и работа на скорой

Александр Калягин родился в городе Малмыже в семье Александра Калягина и Юлии Зайдеман. Родители будущего актёра встретились уже зрелыми людьми: маме было за 40, а папе — за 50. Отец Калягина умер вскоре после рождения сына, поэтому воспитанием мальчика занимались мама, бабушки и тёти.

Позже Калягин признавался, что первым театральным опытом обязан маме Юлии Мироновне. Именно она привела домой столяра, когда семилетнему мальчику захотелось иметь домашний театр. В первых постановках участвовали человечки, вырезанные из бумаги, а сюжет придумывался прямо на глазах у зрителей — маленьких соседей по коммунальной квартире.

Видно, я рано понял, что кривляние и ничегонеделание — моя стихия. Родные любили меня просто безмерно и были в восхищении от всех моих выступлений, — писал Александр Калягин в мемуарах.

Благодаря идеальному слуху Калягин без проблем поступил в музыкальную школу, но ежедневные занятия на скрипке превратились в настоящую муку, сопровождавшуюся семейными скандалами. Так продолжалось три года, пока однажды Калягин не разбил инструмент.

Его всё сильнее увлекало актёрство. В 13 лет в пионерлагере Калягин увидел по телевизору выступление Аркадия Райкина и был настолько потрясён, что написал артисту письмо с массой грамматических ошибок, в котором рассказал о стремлении стать актёром и нежелании учиться.

Саша, талант не достигается. Это то, что дано или не дано природой. Но я верю в жизни только в одно: труд, — ответил Райкин будущему коллеге.

Александр Александрович Калягин в роли Поприщина. Сцена из спектакля по повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» Александр Гладштейн/РИА Новости

Однако путь к театральному училищу лежал через «нормальную» профессию. Калягин вспоминал, что поддался уговорам мамы, которой «хотелось, чтобы у мальчика была хоть какая-то профессия», и окончил медицинское училище № 14.

Учёба в медицинском училище меня раскрепостила. До этого я был зажат, закомплексован в отношениях со своими сверстниками, с учителями. А в медицине сталкиваешься с настоящими несчастьями, болью, бедами, трагедиями, и для мальчика 16 лет это переворачивает все представления о жизни, — вспоминает Калягин.

Он два года проработал на скорой помощи, которая помогла ему увидеть изнанку жизни. Калягин собирал людей после автомобильных катастроф, менял судна больным, спасал их от самоубийств.

Однажды мы приехали к мужику, у которого был проломлен череп. Он сидел на кровати и выяснял отношения с женой, которая ему череп и проломила. Она ушла в кино с дочкой, а сеанс отменили. Неожиданно вернувшись домой, жена застала своего мужа с её сестрой в кровати... Недолго думая, женщина взяла туристический топорик, и... Как они говорили, какие интонации, какой накал страстей! И на всё это с каким-то тупым безразличием смотрела дочь, сидевшая тут же в комнате, — описывал увиденное за время врачебной практики актёр.

Несколько лет Калягин был убеждён, что медицина — это его призвание. Но позже понял, что физически не справляется с нагрузкой. Тогда и решил поступать в Щукинское училище. Но на первых прослушиваниях молодого человека развернули с вердиктом — «неярко выраженная внешность, хрипловатый голос с подозрением на узелки на связках». По словам Калягина, для него это прозвучало как приговор. Он тут же отправился в поликлинику и только через год, получив одобрение медкомиссии, прошёл испытания в Щукинское училище.

«Пухленький оболтус» и вдовец в 29 лет

Сам актёр вспоминает, что первые годы в институте были одним из самых тяжёлых периодов в жизни: «Ни одного друга на курсе, постоянное ощущение, что ты тут не нужен, безразличен всем». У будущего народного артиста и любимца публики были проблемы и с главным предметом — мастерством актёра.

Сейчас я понимаю педагогов. Взяли мальчика: вроде глазки ясные, пухленький. Но куда его приспосабливать, этого двадцатилетнего оболтуса? Кого он, уже сейчас лысеющий, будет играть? Отцов? Внешне очень невыгодный. Нет ни ярко выраженной характерности, как у Савелия Крамарова или Юрия Никулина. Нет никакой социальной типажности. Ничего героического. При всём том этюды не умеет делать, на мастерстве актёра зажат, ничего не предлагает. Бездарен во всем, — сокрушался Калягин.

Александр Калягин во время концерта «Душа» Natalya Loginova/Global Look Press

Вопреки ожиданиям, театр Вахтангова не предложил ему стать частью труппы. Затем последовала череда отказов от различных московских театров, и в итоге молодой артист Александр Калягин вместе с женой Татьяной, тоже выпускницей «Щуки», оказался в Театре на Таганке. Главный режиссёр Юрий Любимов практически не занимал пару в спектаклях. Калягин не устраивал его как актёр, а Татьяна к тому времени была беременна. Тогда Александр написал Любимову письмо, в котором напрямую спрашивал, чем не устраивает руководство. И не получив от Любимова ответа, ушёл из театра.

В 1967 году Татьяна родила дочку Ксению, а через два года врачи обнаружили у неё рак. Целый год женщина медленно угасала дома. Калягин бегал по врачам, доставал дефицитные лекарства. Но в 1971 году Татьяна умерла. На могильной плите, где захоронена урна с её прахом, Калягин написал: «Спасибо за щедрость твою».

Пять лет после смерти жены мы жили с дочкой вдвоём. Я тогда поклялся себе: «Поставлю Ксюшку на ноги, чего бы мне это ни стоило. Чтобы перед Татьяной не было стыдно...» Готов был даже переменить профессию — ребёнка ведь надо кормить, а у меня тот период был сложным. С пацаном, может, мне было бы легче, дочку же приходилось воспитывать иначе... Я должен был выжить сам и вырастить дочь, — вспоминал Калягин.

Спасением стала работа. Сначала — чтение произведений Николая Гоголя и Михаила Лермонтова в филармонии, затем — переход во МХАТ, а потом и стремительно развивающаяся кинокарьера.

«Наша жизнь с Женей не была усыпана розами»

Александр Калягин практически сразу нашёл своего кинорежиссёра. В 1974 году на экраны вышел полнометражный дебют Никиты Михалкова — «Свой среди чужих, чужой среди своих», где актёр сыграл начальника железнодорожной станции Ванюкина. Потом была картина «Здравствуйте, я ваша тётя!», роль в которой россияне назвали самой любимой у Калягина. При других обстоятельствах тётю Чарли могли сыграть Евгений Леонов, Олег Табаков, Владимир Этуш. Но режиссёр Виктор Титов утвердил Калягина.

Все фразочки обаятельной бразильянки немедленно разошлись на цитаты. Сам Сан Саныч признавался, что сыграть обаятельную донну Розу Дальвадорес ему помогли фильмы Чаплина и детство среди тётушек, которых он копировал в кино.

Знаменательным этапом в жизни актёра стали съёмки в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты Михалкова, для которых Калягину пришлось похудеть на 20 килограммов. Кроме того, на съёмках «Неоконченной пьесы» он познакомился со своей будущей супругой — актрисой Евгенией Глушенко, исполнившей в фильме роль жены Платонова Сашеньки. Артист писал в мемуарах, что в момент съёмок романа с Евгенией у него не было, потому что он был увлечён другими девушками.

Наша жизнь с Женей не была усыпана розами. Мы пережили много сложностей. Представьте себе: очаровательная девушка выходит замуж за взрослого мужчину. Он — уже известный артист, вдовец, на 10 лет старше, живёт с дочкой... Не люблю громких слов, но всё-таки со стороны Жени это было самопожертвованием. Она святая, — рассказывал Калягин.

В 1980-м на экраны выходит лента «Старый Новый год», где Александр Калягин сыграл вместе с Олегом Ефремовым, Ириной Мирошниченко и Василием Щербаковым.

Вдова народного артиста СССР Вячеслава Невинного актриса Нина Гуляева рассказала NEWS.ru, что один из главных новогодних фильмов Советского Союза снимали летом за две недели.

Слава с Сашей очень дружили. Они и в кино не раз играли вместе, и во МХАТе, но кино для них всегда было просто работой. Сашка абсолютно театральный артист. Именно на сцене наше ремесло, — рассказала Нина Ивановна.

Александр Калягин всегда был любимцем режиссёров. Он работал с Олегом Ефремовым, Никитой Михалковым, Михаилом Швейцером, Робертом Стуруа и Анатолием Эфросом, о сотрудничестве с которым мечтал долгие годы. Сначала тот пригласил Калягина сыграть Гамлета, но спектакль так и не вышел. В итоге Калягин работал с Эфросом в «Живом трупе» по Льву Толстому и в мольеровском «Тартюфе». Именно Эфрос назвал Калягина «эталонным актёром».

Талантливый управленец и убеждённый одиночка

В 1992 году Александр Калягин создал свой театр Et Cetera, актёрский костяк которого составили студенты его мастерской из Школы-студии МХАТ. Более 10 лет творческая группа скиталась по различным помещениям, а в марте 2002-го правительство Москвы одобрило строительство для Et Cetera собственного здания.

В октябре 1996 года Александра Калягина избрали председателем Союза театральных деятелей России (СТД). Актёр Евгений Стеблов, занимающий должность первого заместителя СТД, восхищается организаторскими способностями Калягина.

Актер Евгений Стеблов Сергей Булкин/NEWS.ru

Мы с ним учились в одно время, он меня на год старше по курсу. Я его знал как талантливого актёра, художника, но не представлял, какой он талантливый управленец. Сан Саныч потрясающий организатор, делает всё мудро и бесконфликтно, — рассказал Стеблов NEWS.ru.

Калягин не любит давать интервью, выступать на телевидении. По собственному признанию, его раздражают нацеленные камеры, вспышки фотоаппаратов. При внешней открытости, демократичности в общении он старается без особой надобности не участвовать в публичных выступлениях. Предпочитает тратить силы на сцене, которой отдал почти 60 лет.