«Большой патриот»: Михалков раскритиковал Урганта и Галкина

Никита Михалков жёстко раскритиковал ведущих Ивана Урганта и Максима Галкина за показной патриотизм. В эфире нового выпуска авторской программы «Бесогон ТВ» режиссёр заявил, что патриоты они только на словах, поступки их говорят об обратном.

У меня вопрос: почему «большой патриот» не выскажется как большой патриот? Почему не взять и не выступить перед беженцами, перед ранеными. Григорий Лепс не стыдится этого. Я не думаю, что популярность Григория Лепса меньше, чем у Ивана Урганта или Максима Галкина. Но только Лепс выступает и поёт в госпитале, а Галкин во время променада на велосипеде в Израиле анонсирует свое турне, — высказал своё отношение к артистам Герой Труда РФ.

Актёр обратил внимание на то, что зрители уже не только не ждут самих ведущих, но и не надеются на возвращение их передач — «Вечернего Урганта» и «Лучше всех!».

За возвращение Урганта на ТВ высказались всего восемь процентов опрошенных, а против — 92. При том, что его очень любили. Он был популярен. Потому что любовь должна быть обоюдной, а её не получилось, — с горечью отметил кинопродюсер.

Михалков выразил своё отношение и к другим покинувшим родину звёздам. В эфире шоу под песню Андрея Куряева «Не живи с нелюбимой страной» он показал снимки Аллы Пугачёвой, Земфиры, Ренаты Литвиновой, Макаревича и Чулпан Хаматовой.

Высшая свобода — это когда не нужно выбирать. Когда ты сделал свой выбор... И сегодня время, когда ты сделал свой выбор! — заключил легендарный режиссёр.

Ранее Александр Панкратов-Чёрный с презрением высказался о «шутках» сбежавшей из РФ Татьяны Лазаревой о российской армии. Артист жёстко разнёс бывшую участницу КВН, которая получила известность на российской сцене.