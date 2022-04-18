«Позор»: Панкратов-Чёрный разнёс «шутки» Лазаревой о российской армии

Александр Панкратов-Чёрный с презрением высказался о «шутках» сбежавшей из РФ Татьяны Лазаревой о российской армии. Артист жёстко разнёс бывшую участницу КВН, которая получила известность на российской сцене, сообщает Пятый канал.

Лазарева дебютировала в украинском юмористическом шоу «Студия Квартал 95» и посмеялась над российской армией. Панкратов-Чёрный абсолютно уверен, что за границей российская юмористка никому не нужна. А что касается её «перлов» о российской армии, над которой вдруг вздумала глумиться бывшая телеведущая, то это ничего, кроме возмущения, не вызывает.

Кто она такая вообще? Не было бы нашей армии, не было бы и её — она бы никогда не родилась после второй мировой войны. А она будет над армией смеяться, — недоумевает актёр.

Что же касается «шутки» Лазаревой, о том, что в российской армии якобы воруют ложки-вилки, артист и вовсе пришёл в ярость.

Кухарка! Следит за ложками, кто их ворует, кто их не ворует! <...> Сидит у плиты на кухне и обжирается испанскими блюдами! — отрезал Панкратов-Чёрный.

Артист заявил. что заработков у русских звёзд за границей всё равно не будет. Они будут жить «в своё удовольствие», пока не закончатся капиталы, которые они заработали в России. А уж когда всё закончится, то эти «так называемые знаменитости» и вовсе будут никому не нужны. И им придётся возвращаться в Россию, где их навряд ли простят, отметил актёр.

Как горе у страны, так они убегают. Позор, — заключил народный артист России.

Ранее покинувшая Россию Татьяна Лазарева решила вступиться за Валерия Меладзе, которому якобы не дают выступать в России. Она заявила, что певец «стал неугодным» в стране после того, как высказал свою позицию по событиям на Украине.