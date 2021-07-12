Человек с тысячью лиц: 110 лет со дня рождения Аркадия Райкина

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В воскресенье, 24 октября, исполняется 110 лет со дня рождения советского артиста эстрады, театра и кино, режиссёра и писателя-сатирика Аркадия Райкина. За творческую деятельность он был удостоен звания народного артиста СССР, становился лауреатом Ленинской премии, был награждён орденом Ленина и орденом Отечественной войны 1‑й и 2‑й степеней.

Райкин был известен как мастер перевоплощения, владел искусством лирического монолога, конферанса и пантомимы. Журналисты называли его человеком с тысячью лиц.

На эстраде он начал выступать ещё в студенческие годы. В ноябре 1939 года артист стал лауреатом 1‑го Всесоюзного конкурса артистов эстрады, показав номера «Чаплин» и «Мишка».

Райкин выступал на фронте во время Великой Отечественной войны с труппой Ленинградского театра эстрады и миниатюр.

В качестве постановщика и актёра он участвовал во многих спектаклях в послевоенные годы: «Приходите, побеседуем», «Откровенно говоря», «Вокруг света в 80 дней», «Смеяться, право, не грешно», «Время смеётся», «Светофор» и в других.

Райкин снялся в нескольких фильмах, таких как «Огненные годы», «Доктор Калюжный», «Валерий Чкалов», «Люди и манекены». Он был режиссёром кинокартин «Люди и манекены» и «Мир дому твоему».

В 1991 году его имя было присвоено Государственному театру «Сатирикон».

О жизни и творчестве маэстро — в фотогалерее NEWS.ru.