Человек с тысячью лиц: 110 лет со дня рождения Аркадия Райкина

В воскресенье, 24 октября, исполняется 110 лет со дня рождения советского артиста эстрады, театра и кино, режиссёра и писателя-сатирика Аркадия Райкина. За творческую деятельность он был удостоен звания народного артиста СССР, становился лауреатом Ленинской премии, был награждён орденом Ленина и орденом Отечественной войны 1‑й и 2‑й степеней.
Райкин был известен как мастер перевоплощения, владел искусством лирического монолога, конферанса и пантомимы. Журналисты называли его человеком с тысячью лиц.
На эстраде он начал выступать ещё в студенческие годы. В ноябре 1939 года артист стал лауреатом 1‑го Всесоюзного конкурса артистов эстрады, показав номера «Чаплин» и «Мишка».
Райкин выступал на фронте во время Великой Отечественной войны с труппой Ленинградского театра эстрады и миниатюр.
В качестве постановщика и актёра он участвовал во многих спектаклях в послевоенные годы: «Приходите, побеседуем», «Откровенно говоря», «Вокруг света в 80 дней», «Смеяться, право, не грешно», «Время смеётся», «Светофор» и в других.
Райкин снялся в нескольких фильмах, таких как «Огненные годы», «Доктор Калюжный», «Валерий Чкалов», «Люди и манекены». Он был режиссёром кинокартин «Люди и манекены» и «Мир дому твоему».
В 1991 году его имя было присвоено Государственному театру «Сатирикон».
О жизни и творчестве маэстро — в фотогалерее NEWS.ru.
Аркадий Райкин во время выступления, 1964 год
ТАСС
Аркадий Райкин в роли агента по страхованию в миниатюре «Невероятные истории», 1966 год
Мирослав Муразов/РИА Новости
Актёр, юморист и руководитель Ленинградского театра эстрады и миниатюр Аркадий Райкин в сцене из спектакля «Светофор», 1967 год
Валентин Мастюков/ТАСС
Аркадий Райкин во время выступления, 1968 год
Александр Невежин/РИА Новости
Аркадий Райкин во время исполнения мономиниатюры «Рассуждения в постели», 1972 год
Мастюков Валентин/ТАСС
Аркадий Райкин во время съёмок фильма «Люди и манекены», 1974 год
Валентин Мастюков/ТАСС
Спектакль Ленинградского театра эстрады и миниатюр «Зависит от нас…», 1978 год
ТАСС
Аркадий Райкин читает монолог «Дерево жизни», 1980 год
Yury Pilipenko/Russian Look
Народный артист СССР, художественный руководитель Ленинградского театра эстрады и миниатюр Аркадий Райкин дома
Yury Pilipenko/Russian Look
Аркадий Райкин с сыном Константином
Yury Pilipenko/Russian Look
Аркадий Райкин, 1981 год
Yury Pilipenko/Russian Look