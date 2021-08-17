«86 лет»: Владимир Машков почтил память Олега Табакова

17 августа известному режиссёру Олегу Табакову могло бы исполниться 86 лет. Сегодня деятели культуры говорят с журналистами о педагоге, выкладывают архивные фотографии. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков также почтил память Табакова в своём Instagram.

Машков выбрал нетривиальный кадр: Табаков сидит на диване. Он запечатлён в спортивном костюме и тельняшке.

86 лет со дня рождения... Помним! Любим, — написал худрук под фотографией.

Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет. Он длительное время боролся с тяжёлой болезнью. В ноябре попал в больницу, где у него диагностировали сепсис. Позже у актёра произошёл сердечный приступ, в результате чего он скончался.

Ранее сообщалось, что поклонники Армена Джигарханяна, пришедшие на кладбище почтить память актёра, рассказали об изменённом виде его могилы. На захоронении не было оградки, а могильный холм кто-то сравнял с землёй, присыпав его песком.