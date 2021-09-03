«Это было страшно!»: Мирошниченко рассказала, как перенесла коронавирус

Российская актриса и певица Ирина Мирошниченко рассказала в беседе с KP.RU, как переболела коронавирусом. По словам артистки, она не любит вспоминать об этом, потому что боится заплакать.

Как отметила Мирошниченко, она строго соблюдала самоизоляцию, никуда не выходила, но этим летом к ней зашла её знакомая, которая не была привита, и заразила её. Как оказалось, у женщины был коронавирус. Сама она успела ввести только первый компонент вакцины.

Это было страшно. Никому не пожелаю эту болезнь. В театре никто не знал, в каком я была состоянии. Когда попала в красную зону 52-й больницы, я отключила телефон, из моих близких никто ни с кем не разговаривал, — сообщила 79-летняя актриса.

О врачах и больнице она вспоминает только хорошее: лечили её бесплатно, все лекарства были, ничего не требовалось покупать. В качестве благодарности за спасение жизни Мирошниченко намерена пригласить врачей на свой спектакль. Как она отметила, ей хочется видеть их лица в зрительном зале, поскольку она даже не знает, как они выглядят: медики всегда заходили к ней в палату в масках и очках.

Когда Мирошниченко лежала в больнице с коронавирусом, её также поддерживали все актёры, они желали ей здоровья, писали, что безмерно ждут.

Я их сообщение сразу не увидела, потому что в больнице не брала телефон, не отвечала на СМС. Сейчас напишу письмо коллективу и всех поблагодарю: мне это внимание безмерно дорого, — сказала она.

Как сообщалось, Ирина Мирошниченко была госпитализирована в больницу 18 июня. Народная артистка пожаловалась сиделке на плохое самочувствие. Вместе с ней актриса поехала в больницу на скорой. Её состояние врачи оценивали как средней тяжести.