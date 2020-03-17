Водитель такси наехал на вдову художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова Каталину Любимову в центре Москвы.
Женщина получила вывих колена и перелом руки. Правоохранительные органы разыскивают водителя автомобиля, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Отмечается, что женщина была госпитализирована в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в понедельник, 16 марта.
Ночью она была помещена в экстренную реанимацию. Сегодня её должны перевести в палату, — сообщил источник.
Как ранее писал NEWS.ru, 12 марта водитель автомобиля сбил женщину с ребёнком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на юге Москвы.
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