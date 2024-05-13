13 мая исполняется 60 лет Маше Распутиной. Кто помог уроженке Кемеровской области стать звездой эстрады в конце 1980-х, как сложилась ее судьба и почему она сейчас не выступает на сцене, в интервью NEWS.ru рассказали музыкальный критик Сергей Соседов и продюсер Сергей Дворцов.
Где и как начинала карьеру Маша Распутина
По словам Сергея Соседова, сама Маша Распутина призналась ему некоторое время назад, что в детстве мечтала быть не артисткой, а врачом.
«Но и сцена Машу, конечно, влекла. Она закончила музыкальное училище. Исполняла сначала чужой репертуар — западных исполнителей. В частности, Барбары Стрейзанд и Рода Стюарта. Выступала в варьете, в ресторанах», — рассказал NEWS.ru Соседов.
Он отметил, что Распутина стала петь на расщеплении звука первой из советских артистов. Этот прием, говорит критик, певица подсмотрела как раз у Стюарта, который является одним из ее любимых исполнителей. Так называемые «рваные ноты», «песок в горле» и ощущение прокуренного голоса — то, что присутствует в манере исполнения Распутиной — являются специальной вокальной техникой, подчеркивает эксперт. Он напомнил, что на самом деле Маша никогда не курила и не курит.
Как рассказывает Соседов, однажды в ресторане композитор Игорь Матета услышал певицу с оригинальным тембром. Ему понравилась манера исполнения Распутиной, и он написал для нее песню «Играй, музыкант». Эта композиция в исполнении Распутиной прозвучала на телевидении в 1988-м и сразу стала хитом.
Какую роль сыграл в жизни Распутиной ее первый муж Ермаков
Первым мужем Распутиной был спортсмен-велогонщик и руководитель самодеятельного ансамбля при трикотажной фабрике в Москве Владимир Ермаков. Он говорил, что в создании певицы Маши Распутиной именно его заслуга.
«Настоящее имя Распутиной Алла Агеева. Она в 17 лет приехала в Москву из Кемеровской области по лимиту и работала на трикотажной фабрике. А я вел музыкальный кружок при фабрике. В советское время ансамбли самодеятельности действовали практически при каждом рабочем учреждении. Агеева занималась в этом кружке», — рассказывал Ермаков журналисту NEWS.ru незадолго до своей смерти в 2017-м.
Он вспоминал, что кумиром будущей Распутиной была Пугачева. Со слов Ермакова, однажды Маша случайно проспала свою смену. Ее уволили с фабрики и выгнали из общежития.
«Она пришла ко мне. Очень сильно плакала. Говорила, что не хочет возвращаться обратно в свою деревню. Мне было ее очень жалко. И я предложил ей какое-то время пожить в моей московской квартире, до тех пор, пока у нее все образуется. Она переехала с вещами, и осталась на годы», — рассказывал Ермаков, отмечая, что с Машей они были вместе не год и не два, а 17 лет.
По его словам, именно он придумал для Агеевой звучный псевдоним. Поскольку «второй Аллы на эстраде быть не могло — уже была Пугачева», то взяли самое «простое и близкое народу» имя. А фамилию — в память о Григории Распутине, потомки которого жили в той деревне, откуда Алла была родом, говорил Ермаков.
«Она была брюнеткой. Я попросил ее перекраситься в блондинку и отрезать челку. Учил улыбаться: зрителю она должна была казаться „девчонкой своей, из народа“. На фотосессиях 1980-х и начала 1990-х у новоиспеченной звезды Распутиной искренняя широкая улыбка. Она такая милая на этих фото, ни грамма пафоса и гламура», — подчеркивал первый муж звезды, демонстрируя фото из личного архива.
Ермаков заявлял, будто бы в начале 1990-х Распутина и он как ее директор «переплюнули по концертным сборам саму Пугачеву». Якобы Примадонна звонила ему лично и выражала возмущение в связи с этим. По словам Ермакова, она «ревностно отнеслась к успеху Маши».
«Он искал замену Пугачевой и нашел ее в Распутиной»
Композитор Игорь Матета в разговоре с NEWS.ru заметил, что Ермаков преувеличивал свою роль в творческой судьбе Распутиной. Раскруткой певицы занимался собеседник издания вместе с Иосифом Кобзоном. Слова ее самых ярких хитов написал Леонид Дербенев, с которым ее познакомил Матета.
Этой же точки зрения придерживается и Сергей Соседов. По его словам, Дербенев стал писать тексты песен для Распутиной потому, что ранее разочаровался в Пугачевой и искал ей замену.
«Дербеневу не нравилось поведение Пугачевой, поскольку у нее развивалась звездная болезнь, заносчивость. В Распутиной он увидел в какой-то степени преемницу Пугачевой: яркую и самобытную исполнительницу. Маша очень живая, образ дерзкий. Где-то Распутина использовала краски Аллы Борисовны. А вот вокально Маша ее даже превосходила, Пугачева ведь не могла никогда петь на расщеплении звука», — подчеркнул Соседов.
Дербенев написал для Распутиной тексты песен «Я родилась в Сибири», «Живи, страна», «Городская сумасшедшая», «Синий понедельничек» и многие другие.
Сергей Дворцов вспоминает, что аудитории понравились и песни, и «народный образ Распутиной». Он назвал ее талантливой личностью, которая добилась, чего хотела стала звездой и остается артистом-легендой.
Он также прокомментировал скандалы ее личной жизни. В частности, Дворцов высказался об обвинениях первого мужа Ермакова в адрес Распутиной. Тот многие годы сетовал, что позже Маша перестала общаться с их общей дочерью Лидой и якобы даже отняла у нее квартиру. По его словам, у девушки были проблемы со здоровьем и она очень нуждалась в матери.
«Мы не находились внутри семьи (Маши Распутиной) и не знаем всех обстоятельств. Поэтому не можем ее (Машу) судить. Насколько я знаю, сейчас Маша поддерживает Лидию и они общаются. Но Распутина не афиширует свои семейные истории и правильно делает. Это ее жизнь», — отметил Дворцов.
Он также сообщил, что нынешний супруг певицы бизнесмен Виктор Захаров — заботливый муже и она за ним, как за каменной стеной, которая нужна каждой женщине. С ним она счастлива, подчеркнул продюсер.
Почему Распутина сейчас не выступает
Сергей Соседов признался, что он достаточно близко общался с Машей Распутиной во время съемок шоу «Ты — суперстар» на телеканале НТВ. Они оба заседали в жюри. По его словам, они даже обсуждали, почему сейчас она не выступает на сцене.
»Маша мне сказала, что она могла бы физически отработать большой концерт. Но, по ее словам, хочется работать на вдохновении, а не просто на мастерстве. Однако вдохновения, сказала она, нет: уже сцена не манит так, как манила когда-то, неинтересно. Так бывает, у каждого артиста свой ресурс — физический, творческий», — отметил Соседов.
Он пояснил, что ее приглашают на корпоративы и сборные концерты, и иногда она соглашается. Недавно, к примеру, Распутина выступила на творческом вечере Матеты. Концерт показывали на ТВ и, по словам Соседова, Распутина в нем блистала.
«Одна из свежих ее песен, я считаю, прекрасная, мощная. Она ее спела на „Суперстар“: „Иллюзия зрения“. Если хочет — она поет. А не хочет — не поет», — добавил Соседов.
NEWS.ru попытался узнать у ее мужа, который является также ее директором, планирует ли певица юбилейный концерт. Виктор Захаров строго пояснил: «Маше совсем не 60 лет — а намного, намного меньше. Рано ее записывать в старушки». На вопрос о концерте Распутиной он не ответил.
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