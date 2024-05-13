Конкурировала с Пугачевой: как Распутина стала популярной и где она сейчас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маша Распутина

13 мая исполняется 60 лет Маше Распутиной. Кто помог уроженке Кемеровской области стать звездой эстрады в конце 1980-х, как сложилась ее судьба и почему она сейчас не выступает на сцене, в интервью NEWS.ru рассказали музыкальный критик Сергей Соседов и продюсер Сергей Дворцов.

Где и как начинала карьеру Маша Распутина

По словам Сергея Соседова, сама Маша Распутина призналась ему некоторое время назад, что в детстве мечтала быть не артисткой, а врачом.

«Но и сцена Машу, конечно, влекла. Она закончила музыкальное училище. Исполняла сначала чужой репертуар — западных исполнителей. В частности, Барбары Стрейзанд и Рода Стюарта. Выступала в варьете, в ресторанах», — рассказал NEWS.ru Соседов.

Он отметил, что Распутина стала петь на расщеплении звука первой из советских артистов. Этот прием, говорит критик, певица подсмотрела как раз у Стюарта, который является одним из ее любимых исполнителей. Так называемые «рваные ноты», «песок в горле» и ощущение прокуренного голоса — то, что присутствует в манере исполнения Распутиной — являются специальной вокальной техникой, подчеркивает эксперт. Он напомнил, что на самом деле Маша никогда не курила и не курит.

Как рассказывает Соседов, однажды в ресторане композитор Игорь Матета услышал певицу с оригинальным тембром. Ему понравилась манера исполнения Распутиной, и он написал для нее песню «Играй, музыкант». Эта композиция в исполнении Распутиной прозвучала на телевидении в 1988-м и сразу стала хитом.

Какую роль сыграл в жизни Распутиной ее первый муж Ермаков

Первым мужем Распутиной был спортсмен-велогонщик и руководитель самодеятельного ансамбля при трикотажной фабрике в Москве Владимир Ермаков. Он говорил, что в создании певицы Маши Распутиной именно его заслуга.

«Настоящее имя Распутиной Алла Агеева. Она в 17 лет приехала в Москву из Кемеровской области по лимиту и работала на трикотажной фабрике. А я вел музыкальный кружок при фабрике. В советское время ансамбли самодеятельности действовали практически при каждом рабочем учреждении. Агеева занималась в этом кружке», — рассказывал Ермаков журналисту NEWS.ru незадолго до своей смерти в 2017-м.

Он вспоминал, что кумиром будущей Распутиной была Пугачева. Со слов Ермакова, однажды Маша случайно проспала свою смену. Ее уволили с фабрики и выгнали из общежития.

«Она пришла ко мне. Очень сильно плакала. Говорила, что не хочет возвращаться обратно в свою деревню. Мне было ее очень жалко. И я предложил ей какое-то время пожить в моей московской квартире, до тех пор, пока у нее все образуется. Она переехала с вещами, и осталась на годы», — рассказывал Ермаков, отмечая, что с Машей они были вместе не год и не два, а 17 лет.

По его словам, именно он придумал для Агеевой звучный псевдоним. Поскольку «второй Аллы на эстраде быть не могло — уже была Пугачева», то взяли самое «простое и близкое народу» имя. А фамилию — в память о Григории Распутине, потомки которого жили в той деревне, откуда Алла была родом, говорил Ермаков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маша Распутина

«Она была брюнеткой. Я попросил ее перекраситься в блондинку и отрезать челку. Учил улыбаться: зрителю она должна была казаться „девчонкой своей, из народа“. На фотосессиях 1980-х и начала 1990-х у новоиспеченной звезды Распутиной искренняя широкая улыбка. Она такая милая на этих фото, ни грамма пафоса и гламура», — подчеркивал первый муж звезды, демонстрируя фото из личного архива.

Ермаков заявлял, будто бы в начале 1990-х Распутина и он как ее директор «переплюнули по концертным сборам саму Пугачеву». Якобы Примадонна звонила ему лично и выражала возмущение в связи с этим. По словам Ермакова, она «ревностно отнеслась к успеху Маши».

«Он искал замену Пугачевой и нашел ее в Распутиной»

Композитор Игорь Матета в разговоре с NEWS.ru заметил, что Ермаков преувеличивал свою роль в творческой судьбе Распутиной. Раскруткой певицы занимался собеседник издания вместе с Иосифом Кобзоном. Слова ее самых ярких хитов написал Леонид Дербенев, с которым ее познакомил Матета.

Этой же точки зрения придерживается и Сергей Соседов. По его словам, Дербенев стал писать тексты песен для Распутиной потому, что ранее разочаровался в Пугачевой и искал ей замену.

«Дербеневу не нравилось поведение Пугачевой, поскольку у нее развивалась звездная болезнь, заносчивость. В Распутиной он увидел в какой-то степени преемницу Пугачевой: яркую и самобытную исполнительницу. Маша очень живая, образ дерзкий. Где-то Распутина использовала краски Аллы Борисовны. А вот вокально Маша ее даже превосходила, Пугачева ведь не могла никогда петь на расщеплении звука», — подчеркнул Соседов.

Дербенев написал для Распутиной тексты песен «Я родилась в Сибири», «Живи, страна», «Городская сумасшедшая», «Синий понедельничек» и многие другие.

Сергей Дворцов вспоминает, что аудитории понравились и песни, и «народный образ Распутиной». Он назвал ее талантливой личностью, которая добилась, чего хотела стала звездой и остается артистом-легендой.

Он также прокомментировал скандалы ее личной жизни. В частности, Дворцов высказался об обвинениях первого мужа Ермакова в адрес Распутиной. Тот многие годы сетовал, что позже Маша перестала общаться с их общей дочерью Лидой и якобы даже отняла у нее квартиру. По его словам, у девушки были проблемы со здоровьем и она очень нуждалась в матери.

«Мы не находились внутри семьи (Маши Распутиной) и не знаем всех обстоятельств. Поэтому не можем ее (Машу) судить. Насколько я знаю, сейчас Маша поддерживает Лидию и они общаются. Но Распутина не афиширует свои семейные истории и правильно делает. Это ее жизнь», — отметил Дворцов.

Он также сообщил, что нынешний супруг певицы бизнесмен Виктор Захаров — заботливый муже и она за ним, как за каменной стеной, которая нужна каждой женщине. С ним она счастлива, подчеркнул продюсер.

Почему Распутина сейчас не выступает

Сергей Соседов признался, что он достаточно близко общался с Машей Распутиной во время съемок шоу «Ты — суперстар» на телеканале НТВ. Они оба заседали в жюри. По его словам, они даже обсуждали, почему сейчас она не выступает на сцене.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маша Распутина

»Маша мне сказала, что она могла бы физически отработать большой концерт. Но, по ее словам, хочется работать на вдохновении, а не просто на мастерстве. Однако вдохновения, сказала она, нет: уже сцена не манит так, как манила когда-то, неинтересно. Так бывает, у каждого артиста свой ресурс — физический, творческий», — отметил Соседов.

Он пояснил, что ее приглашают на корпоративы и сборные концерты, и иногда она соглашается. Недавно, к примеру, Распутина выступила на творческом вечере Матеты. Концерт показывали на ТВ и, по словам Соседова, Распутина в нем блистала.

«Одна из свежих ее песен, я считаю, прекрасная, мощная. Она ее спела на „Суперстар“: „Иллюзия зрения“. Если хочет — она поет. А не хочет — не поет», — добавил Соседов.

NEWS.ru попытался узнать у ее мужа, который является также ее директором, планирует ли певица юбилейный концерт. Виктор Захаров строго пояснил: «Маше совсем не 60 лет — а намного, намного меньше. Рано ее записывать в старушки». На вопрос о концерте Распутиной он не ответил.

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