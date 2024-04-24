«Будет феерично»: продюсер рассказал о готовности МакSим вернуться на сцену Продюсер Дворцов: возвращение МакSим на сцену будет фееричным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МакSим

Певица МакSим готова вернуться на сцену, но при этом, возможно, снизит гонорары, рассказал «Страстям» продюсер Сергей Дворцов. По его словам, публика любит и ждет артистку.

Возвращение будет фееричным. У нее будет серия концертов, гастроли по РФ. Я надеюсь, она выдержит все эти моменты. Гонорары, думаю, останутся прежними. Возможно, она пойдет на уступки и скинет 100, 200, 300 тысяч, — поделился продюсер.

Дворцов отметил, что, несмотря ни на что, публика очень любит и ждет певицу, а коллеги из индустрии ее поддерживают. Сейчас Марина Абросимова (настоящее имя артистки) готовится к возвращению и полностью меняет состав своей команды. Продюсер добавил, что МакSим брала творческий перерыв из-за того, что проходила реабилитацию.

Ранее певица МакSим поделилась мыслями после перенесенной в 2021 году полисегментарной двусторонней пневмонии. Артистка отметила, что восприняла болезнь как знак. Певица подчеркнула, что ситуация была очень тяжелая, но раз она осталась в живых, она должна сделать что-то глобальное. По ее словам, теперь она старается быть более чуткой и доброй. Три года назад артистка попала в больницу из-за тяжелого течения коронавируса.