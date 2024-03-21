Перенесшая пневмонию МакSим рассказала, на что ее натолкнула болезнь МакSим задумалась о смысле своего предназначения после пневмонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МакSим

Певица МакSим (Марина Абросимова) поделилась мыслями после перенесенной в 2021 году полисегментарной двусторонней пневмонии. В разговоре с телеканалом «360» артистка отметила, что восприняла болезнь как знак.

Она подчеркнула, что ситуация была очень тяжелая, но раз Господь оставил ее в живых, она должна сделать что-то глобальное. По ее словам, теперь она старается быть более чуткой и доброй.

МакSим также призналась, что начала терять смысл собственных композиций и перестала ощущать те чувства, с которыми их создавала. Так, череда выступлений и гастролей, частая смена образов заслонила суть творчества певицы.

Три года назад артистка попала в больницу из-за тяжелого течения коронавируса. Врачам пришлось отправить девушку в палату интенсивной терапии и ввести ее в медикаментозный сон. Борьба за жизнь певицы длилась несколько месяцев. Выйдя из больницы, МакSим написала завещание.

Ранее стало известно, что у исполнительницы депрессия. По словам близких, у МакSим настолько тяжелая форма, что она может нанести себе вред. До этого девушка боролась с серьезной алкогольной зависимостью.