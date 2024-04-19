«Я и не уходил»: Соседов прокомментировал возвращение на НТВ Соседов объяснил, что его «убрали» из одной программы на НТВ

Фото: НТВ

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что его «убрали» из программы «За гранью» на НТВ, но оставили в шоу «Суперстар». В беседе с NEWS.ru он отметил, что никто не знает, почему произошло увольнение. По его словам, тогда никому ничего по этому поводу не объяснили.

Меня убрали из одной программы и оставили в другой программе. <...> Была программа «За гранью». Собственно, это была программа, сделанная под меня, и за 2,5 года было снято более 400 программ. А потом меня оттуда убрали. Я не знаю, почему я это говорил, и никто не знает, никому ничего не было сказано. Вот и всё, — отметил критик.

По словам собеседника, из программы «Суперстар» он не уходил, в этом году с его участием выйдут два сезона. Он отметил, что сейчас идут съемки «ВИА Суперстар», а осенью будет новый сезон с солистами. Соседов подчеркнул, что принимал участие в съемках «Суперстар» до того, как появилось шоу «За гранью», так что неправильно считать, что критик полностью уходил с НТВ.

Я никуда не приходил, ниоткуда не уходил. Просто из одного шоу меня убрали, а в другом меня оставили. Вот и всё, — сказал Соседов.

В декабре прошлого года Соседов объявил об увольнении из ток-шоу «За гранью». Телеканал отказался продлевать с ним закончившийся контракт. По словам шоумена, он работал в студии, когда к нему подошла шеф-редактор и сообщила, что он больше не будет вести ток-шоу. Критик назвал произошедшее неблагодарностью.