«Конкурс загнулся»: Соседов об идее создать аналог Евровидения в России Музкритик Соседов выступил против создания альтернативы Евровидения в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

В России не нужно создавать альтернативу музыкальному конкурсу «Евровидение», высказался в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. По его словам, концепция умирает и искать ей замену не стоит. Соседов считает, что делать что-то похожее на Евровидение в дружественных России странах будет неинтересно. Как отметил критик, международный конкурс «загнулся» еще в 1980-е годы.

Не нужно создавать никаких альтернатив Евровидению у нас, ерунда будет. То, что отжило, должно уйти. Это смешно. Бабушка умерла, давайте мы найдем ей альтернативу. Все умирает само собой и альтернативу тут не найти, это получится совершенно другой конкурс. Я думаю, нам не нужен новый конкурс. Делать что-то похожее, но среди дружественных стран не интересно. Это не ко времени, все должно быть вовремя. Хороша ложка к обеду. Евровидение стало какой-то обязаловкой. В 80-е годы совсем конкурс загнулся, стал не интересным, — сказал Соседов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международная профессиональная музыкальная премия Bravo должна восприниматься не как замена западным конкурсам, а как исключительно отечественный проект. По ее словам, мероприятие нельзя называть аналогом Евровидения. Как отметила Захарова, у России есть огромный потенциал.