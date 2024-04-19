Соседов вернется на НТВ после скандального увольнения НТВ: Соседов войдет в жюри музыкального шоу «ВИА Суперстар!»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов вернется на НТВ в качестве члена жюри нового музыкального шоу телеканала «ВИА Суперстар!», следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте телеканала. Компанию ему составят телеведущая Лера Кудрявцева, певец Стас Пьеха и заслуженная артистка РФ Наташа Королева.

Соседов рассказал, что в шоу будут участвовать как сольные исполнители, так и музыкальные коллективы. При этом, предупредил он, к группам будет спрос строже.

К группам (ВИА) и требований больше, чем к сольным артистам. ВИА должен выглядеть как хорошо спетый, спаянный коллектив, монолит, а не как набор отдельных музыкантов, случайно собравшихся вместе, — приводит слова критика пресс-служба НТВ.

В декабре прошлого года Соседов сообщил об увольнении из ток-шоу «За гранью». Телеканал отказался продлевать с ним закончившийся контракт. По словам шоумена, он работал в студии, когда к нему подошла шеф-редактор и сообщила, что он больше не будет вести ток-шоу.

Музкритик назвал произошедшее неблагодарностью. Он подчеркнул, что пытался сделать что-то хорошее и доброе в тяжелой программе, а от него требовали «трагедию». В шоу Соседова заменил актер и телеведущий Тимур Еремеев.