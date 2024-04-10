Дворцов раскрыл, что происходило с Кунгуровым на последнем концерте Промоутер Дворцов о Кунгурове: никак не мог собраться

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Евгений Кунгуров

Шоумен и промоутер Сергей Дворцов рассказал NEWS.ru, что оперный певец Евгений Кунгуров «никак не мог собраться» на репетиции перед концертом, предшествовавшим смерти. По его словам, артист выглядел уставшим и будто переживал личные проблемы. На вопрос о самочувствии он ответил, что приболел.

Вдруг заминки, одна за одной, на пустом месте. То ли устал, то ли переживал личные проблемы. Но он реально никак не мог собраться. После репетиции я специально зашел в его гримерную, спросил, все ли с ним в порядке. Он ответил, мол, просто не очень хорошо себя чувствует, приболел, — сказал Дворцов.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Кунгурова нашли мертвым недалеко от собственного дома на Зоологической улице в Москве. Отмечается, что перед этим он рассказал жене о желании покончить жизнь самоубийством. По данным канала, супруга артиста была не в Москве, поэтому она попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру.

Заслуженный артист России и основатель проекта «Баян Микс» Сергей Войтенко рассказал, что незадолго до смерти Кунгуров показался ему грустным. Как отметил композитор, он и предположить не мог, что эфир, в котором они оба выступали, станет для исполнителя последним.