Экс-продюсер Кунгурова рассказал о последнем эфире с артистом Бывший продюсер Кунгурова заявил, что он грустил во время последнего эфира

Фото: Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций/РИА Новости

Евгений Кунгуров

Заслуженный артист России и основатель проекта «Баян Микс» Сергей Войтенко рассказал NEWS.ru, что незадолго до смерти оперный певец Евгений Кунгуров показался ему грустным. Как отметил композитор, он и предположить не мог, что эфир, в котором они оба выступали, станет для исполнителя последним.

У нас был совместный номер. Женя показался мне немного грустным. Кто бы мог подумать в тот момент, что эфир станет уже посмертным для него, — сказал Войтенко.

Ранее белорусский исполнитель Дмитрий Колдун сообщил, что Кунгуров не выглядел как человек, планирующий самоубийство. По словам музыканта, за несколько месяцев до трагедии он общался с певцом. По его словам, человек, планирующий свести счеты с жизнью, должен быть как минимум безразличнее в разы к тому, что происходит вокруг, а у Кунгурова «было воодушевление, он общался с интересом».

Тело артиста нашли 8 апреля на Зоологической улице в Москве. По данным Telegram-канала Mash, до этого Кунгуров сообщил жене, что хочет покончить жизнь самоубийством. Она вызвала на место спасателей. СМИ писали, что Кунгуров и его вторая супруга Ирина хотели развестись. Артист пребывал в депрессии и даже находился на учете у психиатра.