Mash: известного оперного певца нашли мертвым в Москве Mash: оперного певца Кунгурова нашли мертвым неподалеку от своего дома в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что оперного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым неподалеку от собственного дома на Зоологической улице в Москве. По данным канала, перед этим он рассказал жене, что хочет покончить жизнь самоубийством.

Mash уточняет, что супруга артиста сейчас не в Москве, поэтому попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе. По информации Mash, 40-летний Кунгуров не состоял на учете, но наблюдался у психиатра в платной клинике.

Кунгуров — заслуженный артист РФ, Чеченской республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра «Новая опера». Ведущий программы «Романтика романса», участник проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера». Мужчина вместе с женой воспитывали двухлетнюю дочь и восьмилетнего сына.

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