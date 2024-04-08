Звезда «Голоса» Кунгуров покончил с собой: как он жил последние годы

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Telegram-канал «112» сообщил о смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова, оперный певец свел счеты с жизнью. Что известно о его участии в «Голосе», проблемах с психикой и причинах суицида?

Что известно о смерти Кунгурова

«112» со ссылкой на источник пишет, что Кунгуров покончил с собой в центре Москвы, незадолго до этого он написал о своих планах супруге.

«По нашим данным, заслуженный артист РФ написал супруге сообщение и пропал со связи. Позже тело Кунгурова было найдено возле его дома на Зоологической улице. В последнее время певец наблюдался у психиатра. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении канала.

«112» опубликовал первые кадры с места происшествия.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, оперного певца нашли мертвым у его дома на Зоологической улице. Канал также утверждает, что перед этим мужчина отправил сообщение супруге, в котором сообщил, что хочет покончить с собой.

«Перед этим мужчина отправил своей супруге сообщение, что хочет покончить жизнь самоубийством. Жена артиста сейчас не в Москве, поэтому попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе. По информации Mash, 40-летний Кунгуров не состоит на учете, но наблюдался у психиатра в платной клинике», — пишет Mash.

По данным Telegram-канала SHOT, супруга Кунгурова примерно в половине восьмого вечера обратилась в службу спасения и заявила, что получила от мужа текстовое сообщение, в котором он угрожал совершить суицид в квартире в Пресненском районе столицы.

«После этого заслуженный артист РФ перестал отвечать на звонки. Взволнованная жена сразу же вызвала на место спасателей и полицию, прибывшие сотрудники нашли тело артиста у дома. Известно, что у Кунгурова были проблемы с психикой: официально на учете он не состоял, однако наблюдался у психиатра в частной клинике. На месте происшествия сейчас работают службы», — передает SHOT.

SHOT также разместил видео происходящего у дома на Зоологической улице в Москве.

Что происходило в личной жизни певца

Mash пишет, что Кунгуров и его вторая жена Ирина хотели развестись. По информации канала, летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака, однако заявление вернули с пометкой, что оно подано не по месту постоянной регистрации певца.

Авторы Mash пишут, что в 2016 году Кунгуров ушел от первой жены — Натальи Троицкой, детей у пары не было. У певца есть сын и дочь от второго брака с Ириной.

«Пару лет назад Кунгуров в одной из ТВ-передач рассказал, как изменилась его жизнь с приходом популярности. Первые корпоративы, большие гонорары. На подобных выступлениях, по словам певца, он пристрастился к алкоголю», — говорится в публикации Mash.

Что известно о творческой жизни артиста

Кунгуров прославился на всю страну после участия в первом сезоне шоу «Голос» на Первом канале, его наставником был Александр Градский. Тогда победила Дина Гарипова.

Позже артист проявил себя в программе «Один в один!», воплотив образы Дмитрия Хворостовского, Эдуарда Хиля, Александра Буйнова, Сергея Жукова, Надежды Бабкиной, Муслима Магомаева, Александра Розенбаума, Фрэнка Синатры, Федора Шаляпина, Джо Дассена, Андреа Бочелли.

В октябре 2023 года указом президента России Владимира Путина Евгению Викторовичу Кунгурову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

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