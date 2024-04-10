Колдун рассказал о состоянии Кунгурова незадолго до суицида Дмитрий Колдун: Кунгуров не выглядел как человек, планирующий самоубийство

Исполнитель Дмитрий Колдун сообщил MK.RU, что не замечал в состоянии оперного певца Евгения Кунгурова предпосылок к самоубийству. По словам музыканта, за несколько месяцев до трагедии он общался с Кунгуровым.

Когда прочитал новость, стал вспоминать и анализировать, как такое могло случиться? Не нашел ни одной зацепки. Не знаю, как должен выглядеть человек, который собирается покончить жизнь самоубийством, но в моем представлении явно не так, — сказал Колдун.

По его словам, человек, планирующий свести счеты с жизнью, должен быть как минимум безразличнее в разы к тому, что происходит вокруг, а у Кунгурова «было воодушевление, он общался с интересом».

Отец Кунгурова Виктор ранее заявил, что его сын постоянно болел. По его словам, это была не депрессия, а какое-то другое заболевание нервного характера. Певец Сергей Пенкин считает, что у оперного певца были проблемы с алкоголем, но незадолго до своей смерти он закодировался и начал вести здоровый образ жизни.

Тело артиста нашли 8 апреля на Зоологической улице в Москве. По данным Telegram-канала Mash, до этого Кунгуров сообщил жене, что хочет покончить жизнь самоубийством.

Кунгуров — заслуженный артист России, Ингушетии и Чеченской Республики, был постоянным солистом Калининградского музыкального театра и приглашенным солистом театра «Новая опера». Он являлся ведущим программы «Романтика романса», участником проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера». У него остались сын и дочь.