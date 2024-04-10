«Имелись проблемы»: Пенкин раскрыл новые подробности жизни Кунгурова Пенкин: Кунгуров закодировался незадолго до своей смерти

Заслуженный артист Сергей Пенкин раскрыл неизвестные факты биографии оперного певца Евгения Кунгурова. В интервью KP.RU он рассказал, что незадолго до своей смерти Кунгуров закодировался и начал вести здоровый образ жизни.

Последний раз я видел его совсем недавно, где-то месяц назад. Я приходил на программу «Романтика романса», которую вел Женя. Он был в приподнятом настроении. Я бы в жизни не подумал, что с ним что-то происходило. Я знаю, что у него имелись проблемы с алкоголем, но он закодировался и не пил, занимался спортом и хорошо выглядел, — сказал Пенкин.

Он добавил, что не сразу поверил в сообщения о смерти артиста, решив, что это какой-то фейк. По его словам, Кунгуров навсегда останется в его глазах «респектабельным, нормальным парнем, востребованным артистом и прекрасным педагогом».

Очень жаль, что о некоторых людях пишут и вспоминают уже после смерти — подытожил он.

Отец Евгения Кунгурова Виктор рассказал, что перед смертью его сын постоянно болел. По его словам, это была не депрессия, другое заболевание нервного характера. Он пояснил, что его сын внешне был здоровым симпатичным парнем, а внутри у него все было «перековеркано».

Тело артиста обнаружили 8 апреля на Зоологической улице в Москве. Как утверждает Telegram-канал Mash, до этого Кунгуров сообщил жене, что хочет покончить жизнь самоубийством.