Лолита вернулась на ТВ после скандала с «голой вечеринкой» MK.RU: музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на ТВ

Певица Лолита вернулась на телевидение, она станет ведущей шоу «ВИА Суперстар», сообщило издание MK.RU. Возвращение 60-летней звезды на телеэкраны подтвердил музыкальный критик Сергей Соседов.

Да, именно так. Лолиту вернули на ТВ, — заявил он.

Критик заявил, что уверен в силе и таланте исполнительницы. По его словам, сломить Лолиту не смогут никакие трудности. Соседова также посоветовал не глумиться над бедами людей, особенно талантливых. По его слова, артистка ни перед кем не провинилась.

Ранее СМИ раскрыли гонорар Лолиты за корпоративы после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Уточнялось, что певица зарабатывает до 5 млн рублей. Еще 500 тысяч рублей певица требует за технический райдер. В частности, Лолита готова выступить на корпоративе за городом, однако для этого там должна быть организована сцена и подготовлена аппаратура. При этом, по данным канала, от «квартирников с гитарой» артистка отказалась.

До этого певица Анита Цой рассказала, что Лолита понесла серьезные финансовые потери после бойкота из-за «голой» вечеринки. Она призналась, что предложила коллеге по сцене помощь, но та ответила отказом, поскольку привыкла рассчитывать только на себя. По словам Цой, Лолита сильно переживает из-за отмены концертов, но старается не подавать вида.