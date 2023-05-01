MK.RU: умерла вдова легендарного поэта Дербенева

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Вера Дербенева

В Москве скончалась вдова легендарного поэта Леонида Дербенева Вера, пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на близких Дербеневой. Несколько дней назад 88-летнюю женщину поместили в ковидное отделение. Медики делали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние.

Наступило улучшение. Но вчера ее состояние усугубилось, поднялась температура. Спустя время Вера Ивановна скончалась, — сообщил источник издания.

Дербенева будет похоронена рядом с мужем на Востряковском кладбище в Москве. Похоронная церемония пройдет 4 мая. Решается вопрос о времени прощания. Организацией похорон занимается ее внучка.

30 апреля скончался советский и российский модельер Вячеслав Зайцев. В тот день он пожаловался на острую боль. Карета скорой помощи доставила его из дома-студии в подмосковной деревне Каблуково, где модельер жил с 2000 года, в больницу города Щелково. В медучреждении врачи зафиксировали у него кровотечение в желудке, сделали компьютерную томографию и экстренно отправили в реанимацию. В 18:00 мск сердце Зайцева остановилось.

Ранее в Москве скончался российский артист Василий Масалитин. Возможной причиной смерти стал тромб после хирургического вмешательства на ноге. Масалитин в основном исполнял второстепенные роли и принимал участие в съемках множества отечественных сериалов, включая «Реальные пацаны», «След», «Даешь молодежь», «Измены», «Ольга» и других.