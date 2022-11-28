Дочь плачет, гримерка уничтожена: как живут без Градского его семья и театр NEWS.ru пообщался с друзьями и учениками ушедшего год назад Александра Градского

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Год назад 28 ноября ушел из жизни народный артист России, наставник шоу «Голос» на Первом канале, художественный руководитель театра «Градский Холл» Александр Градский (1949–2021). Как живут без него семья и театр, NEWS.ru рассказали друзья и ученики композитора.

«Дочь всё время плачет»

Известный журналист Евгений Додолев, который близко дружил с Градским и выпустил книгу о нем «Александр Градский. The Голос» еще при жизни музыканта, рассказал NEWS.ru, что старшая дочь мэтра Мария «до сих пор, когда заходит речь об отце, плачет». Старший сын, по его словам, тоже очень переживает потерю. Ко дню рождения Александра Градского 3 ноября сын Даниил, который продолжает работать в «Градском Холле» (Даниил Градский занимается развитием общественных связей в театре. — NEWS.ru), инициировал концерт с участием всех учеников отца.

С Машей (дочерью Александра Градского. — NEWS.ru) на днях я разговаривал, она плачет всё время [когда заходит речь об отце]. Даня (старший сын Градского. — NEWS.ru) сделал прекрасный концерт в театре, концерт снимал в том числе Первый канал. Очень теплая была атмосфера, замечательные артисты выступали, — отметил Евгений Додолев, который также присутствовал на концерте.

Додолев отказался говорить о судебных тяжбах по разделу имущества между наследниками Александра Градского. Он сказал, что не знает, чем занимается вдова мэтра и мама двух младших сыновей композитора Марина, так как «общения с ней нет».

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

«Вдова выглядит очень грустной»

По словам победителя второго сезона шоу «Голос» из команды Александра Градского на Первом канале Сергея Волчкова, вдова Градского с сыном Сашей также присутствовала на концерте в честь покойного мужа 3 ноября и «выглядела очень грустной».

Саша-младший очень сильно подрос. Кстати, он родился практически на моих глазах. Мы с Борисычем (так называли Градского ученики. — NEWS.ru) находились вместе на гастролях в Тирасполе. Ему прямо перед концертом позвонили из Америки, где Марина рожала, сообщили, что родила. Когда я спросил, почему назвал сына Сашей, Борисыч рассмеялся: «Чтобы у него другого выбора в жизни не было — только музыка», — поделился Сергей Волчков.

У самого Волчкова в тот же период родилась дочь Ксения. Певец вспоминает, что они «с Борисычем как молодые отцы обменивались советами по воспитанию детей и их фотографиями, отмечая, как быстро растут дети».

Сергей Волчков подчеркнул, что очень сочувствовал Марине Коташенко после смерти Александра Градского и «потом, после этой истории с ограблением».

Еще на похоронах я говорил Марине, что она всегда может рассчитывать на мою помощь, в любой ситуации, если понадобится. Но она за этот год ни разу ко мне не обратилась за поддержкой. Видимо, справляется сама, — отметил артист.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Марина Коташенко

«Как осиротели с его уходом, так сиротами и живут»

Рок-музыкант Анатолий Алешин, который дружил с Александром Градским с конца 1960-х, в беседе с NEWS.ru выразил сочувствие ученикам мэтра, которые, по его мнению, «вряд ли когда-либо встретят такого наставника, как Градский, на своем пути». Народный артист России Алексей Рыбников, возглавивший детище Градского — театр «Градский Холл», считает Алешин, «для Сашиных учеников Сашу, конечно же, не заменил». Хотя в театре, по его словам, «еще витает дух Градского», сохранился репертуар и прежняя труппа, к которой добавились несколько сотрудников и учеников нового худрука.

И всё же, говорит Анатолий Алешин, «в глазах учеников Саши читается тоска — как осиротели они с его уходом, так сиротами и живут, поскольку Градский относился к ним очень по-отцовски и бережно».

Это подкупает — быть в театре как в семье: когда старшие тебя опекают, почувствовать себя снова ребенком. В то же время это опасно — хватку теряешь, а потом с уходом Борисыча приходится выживать в этом нелегком шоу-бизнесе самому, — говорит Алешин.

По словам рок-музыканта, Алексей Рыбников «совершенно другого масштаба личность», нежели Александр Градский: «Не крупнее или мельче, но он другой».

Сергей Волчков рассказал NEWS.ru, что в «Градском Холле» упразднили гримерку Александра Градского, которая «находилась на первом этаже перед выходом на сцену».

Из нее (гримерки Градского. — NEWS.ru) сделали практически кладовку. Для меня это болезненно видеть. Потому что я привык видеть — стоит диванчик его (Градского. — NEWS.ru), стульчик, пепельница всегда стояла, какая-то была своя атмосфера, сейчас ее нет, — посетовал певец.

Волчков добавил, что при новом руководстве театра «немножко расширили сцену», убрав первые несколько рядов зрительного зала. Ученик музыканта напомнил, что «Александр Борисович всегда боролся за каждого зрителя, потому и сцена была поменьше».

Сергей Волчков сообщил, что «побывал сегодня на могиле Александра Борисовича на Ваганьковском кладбище, почтил его память». Два дня назад певец дал концерт в Воронеже, где в память о Градском исполнил его хит «Как молоды мы были». «И весь зал, который был полон, плакал, всем не хватает Борисыча», — резюмировал исполнитель.