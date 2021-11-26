Градский перед смертью хотел похудеть на 40 кг и радовался младшему сыну

За несколько месяцев до смерти певец, композитор Александр Градский признался в желании похудеть на 40 кг и радовался успехам младшего, трёхлетнего сына Ивана, который впервые чётко произнёс слово «папа». Об этом он рассказал в личной беседе с ведущим телеканала «Москва 24» Евгением Додолевым. Аудиозапись разговора Градского и Додолева есть в распоряжении NEWS.ru.

Решение похудеть на 40 кг Александр Градский принял после того, как согласился занять кресло наставника жюри в 10-м, юбилейном сезоне музыкального телешоу «Голос», которое транслируется сейчас в эфире Первого канала.

Мне надо обязательно похудеть на 40 кг. Я обязан похудеть, вариантов никаких нет. Сниматься буду, — рассказал композитор.

Тогда же он поделился ещё одним радостным событием из своей жизни. Градский рассказал, что младший сын Иван, которому в октябре 2021 года исполнилось три года, впервые чётко произнёс слово «папа».

Ваня сказал сегодня слово «папа» — довольно громко, весело так. Я думаю, что это хороший признак. Значит, через какое-то время будет разговаривать, — сказал исполнитель.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с народным артистом России, певцом и композитором Александром Градским запланирована на 1 декабря. Она состоится в театре «Градский холл». Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что там покоятся родители певца и он хотел быть похороненным рядом с ними.

Градский скончался в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был госпитализирован с подозрением на инсульт и находился в реанимации в тяжёлом состоянии. Также известно, что в начале ноября артиста беспокоило пониженное артериальное давление.

По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.