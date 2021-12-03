«Нейтральные отношения»: сын Градского сказал об отношении к вдове отца

Старший сын Александра Градского Даниил довольно холодно высказался об отношениях с молодой вдовой знаменитого отца. Он не видится с Мариной Коташенко и их никогда не связывали тёплые отношения, сказал 40-летний предприниматель в документальном фильме об отце на Первом канале.

Я предпочитаю сохранять нейтральное отношение с человеком, которого не очень хорошо знаю. Но при этом к которому хорошо относится мой отец, — прокомментировал своё отношение к вдове отца Даниил Градский.

Не секрет, что пассию Градского изначально обвиняли в меркантильности и говорил, что она якобы живёт с человеком старше неё на 35 лет только из-за славы и денег. Однако пара прожила вместе 17 лет, у них родились двое детей, а за месяц до смерти Градский официально женился на модели.

Друг музыканта Анатолий Алёшин предположил, что артист мог предчувствовать нехорошее и постарался этим шагом уберечь семью от дележа наследства.

Он понял, что пришёл момент, когда нужно гарантировать матери своих детей благополучие. Знаю по себе и по нему знаю, что нашим жёнам тяжело адаптироваться к реальной жизни, потому что они не работают. И его жёны, насколько я знаю, по крайне мере, последняя, не работали. Она ведь жила в золотой клетке. Она была огорожена от всех неприятностей, — рассказал друг певца.

Ранее друзья Александра Градского рассказали подробности его бракосочетания с молодой актрисой Мариной Коташенко. По словам близких к музыканту людей, на свадьбе настояла сама избранница певца.