Сестра покойного Градского обвинила брата в похищении наследства

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Градский

Двоюродная сестра ныне покойного композитора Александра Градского Наталья заявила, что ее брат незаконно присвоил себе наследство ее отца 20 лет назад. В попытке вернуть имущество после его смерти, она обратилась к его сыну Даниилу, однако и он ее «обманул». Женщина собирается подать в суд, заявила она изданию StarHit.

Как утверждает Наталья, Градский-старший пришел к ее отцу за 3 дня до смерти и заставил его подписать завещание в свою пользу. Женщине не досталось ничего. Желая получить хоть что-то, она обратилась к брату, на что в ответ услышала угрозы.

Твой отец умер и лишил тебя наследства в мою пользу. Это его воля. Квартира и дача теперь принадлежат мне. И не советую тебе со мной связываться, я Саша Градский и у меня огромные связи везде, — цитирует она Градского.

Наталья рассказала, что продолжала поддерживать общение с братом, постоянно уточняя у него, не передумал ли он насчет наследства. Брат ответ не давал.

Ни разу брат мне не ответил. Саша был очень богатым человеком, но очень жадным, — делится женщина.

После его смерти она рассчитывала получить часть наследства, к тому же Градский не оставил завещания. Наталья обратилась к его сыну Даниилу, и он пообещал все уладить.

Я знаю, как подло и некрасиво с тобой поступил мой отец. Знаю и осуждаю это. Я хочу все исправить, ты достойна получить все. Но есть одна просьба: могла бы ты помолчать и не рассказывать об этом, чтобы не портить имидж великого музыканта?, — попросил молодой человек у родственницы.

Она согласилась, однако за полгода с момента смерти ответа от Даниила не поступила. Она решила связаться с ним самостоятельно, однако тот заявил, что «никаких денег у него нет» и «ничего он не обещал». Наталья намерена судиться за свое наследство.

Завещания Градский не оставил, у него даже в мыслях не было умирать. Поэтому суды будут жаркие, — поделилась она.

В начале года неизвестные ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко на 100 млн рублей. Трое злоумышленников подстроили ДТП на трассе у Наро-Фоминска, когда женщина выезжала из коттеджного посёлка на своей машине. Угрожая Коташенко оружием, мужчины стали требовать с неё деньги, которые ей якобы не принадлежат. Обвиняемого в нападении на вдову Градского арестовали на два месяца