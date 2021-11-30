Агутин вспомнил о последнем разговоре с Градским накануне смерти

Леонид Агутин рассказал, как чувствовал себя Александр Градский незадолго до своей смерти. На съёмках последнего эпизода шоу «Голос» музыкант уже не мог передвигаться, но планировал в ближайшее время начать лечиться и разрабатывать ноги, рассказал Агутин в эфире Первого канала.

Я говорю: «Борисыч, чего с ногами?». Он отвечает: «Сейчас между съёмками перерывы небольшие были, я боялся начать заниматься — мало ли, упаду или ещё что. Всех подведу. А сейчас у меня будет больше времени на подготовку [к прямым эфирам], поэтому с завтрашнего дня начинаю заниматься, разрабатывать ноги». Он был в оптимистичном настроении. Я даже успокоился сразу, — вспомнил Леонид Агутин последний диалог с наставником проекта.

О том, что артист продолжал работать, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, ранее рассказал и близко знавший Градского журналист Андрей Караулов. Музыканта приходилось транспортировать на носилках и роль в ухудшении состояния его здоровья сыграл перенесённый коронавирус.

Ранее певица Пелагея ответила на слухи о замене Александра Градского на шоу «Голос» или прекращении выпусков. Вместе с Леонидом Агутиным и Димой Биланом артистка является наставницей проекта, все они пришли в студию программы «Пусть говорят», чтобы почтить память композитора.