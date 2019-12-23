https://static.news.ru/photo/1af5fc3a-2624-11ea-88fd-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 4» Фото: Анимационная студия Мельница

В Москве состоялся премьерный показ мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 4» режиссёров Дарины Шмидт и Константина Феоктистова.

Сценарий к картине написали участники театра «Квартет И» Сергей Петрейков и Леонид Барац.

Мы давно написали этот мультик, и честно говоря, не помню что там происходит, помню, что много смешного. Надеюсь, что артисты и мультипликаторы не испортили эту историю, — цитирует ТАСС слова Бараца, представлявшего ленту.

Роли в фильме озвучивали актёры и певцы, среди которых Иван Охлобыстин, Никита Ефремов, Михаил Боярский, Равшана Куркова и победитель реалити-шоу «Голос» Сергей Волчков.

Кинокомпания «Союзмультфильм» опубликовала мультфильм «Умка на ёлке», завершающий классическую советскую трилогию. В анимационной картине главный герой — медвежонок — возвращается домой после странствия.