Лавров и Макей провели переговоры по ситуации с Ryanair

https://static.news.ru/photo/4b66f12c-bd4e-11eb-ac57-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обменялись мнениями по ситуации с самолётом Ryanair в Минске. Об этом заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

25 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обменялись мнениями о ситуации вокруг инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair и подчеркнули необходимость его всестороннего и объективного расследования компетентными экспертными органами, — говорится в сообщении.

Ранее российский министр заявил, что ситуацию с Ryanair следует оценивать на трезвую голову, проанализировав всю имеющуюся информацию. Он добавил, что власти Белоруссии готовы действовать открыто, следовать всем международным правилам, гарантируя полную прозрачность, а также предоставить всю необходимую информацию.

23 марта самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после получения сообщения о минировании. Эта информация не подтвердилась. Среди пассажиров был оппозиционный блогер, основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Силовики вменяют ему организацию массовых беспорядков, он был снят с рейса и задержан. Вместе с ним была российская гражданка София Сапега. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания в Минске на улице Окрестина.

В Европе призвали немедленно освободить Протасевича. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не смогла остаться в стороне. По её словам, Протасевича признали террористом в результате действий спецслужб. Она призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) начать расследование по факту инцидента с самолётом. Тихановская считает, что Белоруссию вообще следует исключить из этой организации.

Американский лидер Джо Байден назвал произошедшее в минском аэропорту «оскорблением международных норм». Он заявил, что необходимо установить все детали этого дела. Политик поприветствовал призывы Евросоюза к введению очередных санкций против Белоруссии. Правда, он не вспомнил о ситуации с самолётом боливийского президента Эво Моралеса, для которого в своё время было закрыто воздушное пространство Португалии, Испании и Франции из-за подозрения в перевозке Эдварда Сноудена. Лайнер был вынужден провести в воздухе три с половиной часа, затем сел в Вене, где был обыскан.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация возмущена инцидентом с Ryanair и осуждает «режим Лукашенко». Она назвала такие действия вопиющим вызовом со стороны белорусской власти для международной безопасности и мира.