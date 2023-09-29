Казахстан отвернулся от РФ? Почему Токаев за санкции, как ответит Москва Эксперты объяснили, как оценивать заявление президента Казахстана Токаева

Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Касым-Жомарт Токаев

На полях первого германо-среднеазиатского саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Астана будет дальше соблюдать антироссийские санкции и поддерживать контакты с западными структурами, которые за этим следят. Почему он сделал такое заявление и как это скажется на отношениях с Россией, разобрался NEWS.ru.

Что сказал Токаев о санкциях против России

28 сентября, после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, президент Казахстана заявил, что Астана будет придерживаться санкционного режима в отношении России.

«Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. Каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть», — отметил Токаев.

Вместе с тем он также заявил, что Казахстан не испытывает каких-либо опасений относительно территориальных притязаний со стороны России: Москва и Астана поддерживают регулярные дружеские контакты как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных объединений.

Что сказал Токаев об «антироссийском» Казахстане

В пятницу, 29 сентября Токаев подчеркнул, что считает санкции контрпродуктивными. По его словам, Казахстан и Россию объединяют давние традиции сотрудничества в разных сферах и гуманитарные связи.

«Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире», — сказал он.

Токаев заявил, что Казахстан не принимает участия в системе параллельного импорта в РФ, так как не располагает товарами, подпадающими под санкционные ограничения и не может поставлять их на российскую территорию.

Как добавил глава Казахстана, Астана также выступает за дипломатическое решение кризиса на Украине и настаивает на формировании почвы для переговоров между Москвой и Киевом. «Мир приблизился к опасной черте фатального противостояния», — подчеркнул Токаев.

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Касым-Жомарт Токаев, Олаф Шольц

Как на слова Токаева отреагировали в МИД РФ

29 сентября Министерство иностранных дел России выразило надежду, что позиция главы Казахстана о соблюдении санкций не повлияет на отношения между двумя государствами. Дипломатическое ведомство отметило, что Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами, но исходит из того, что Россия и Казахстан — партнеры и союзники.

«Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов», — заявили в МИД.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru МИД России выразил надежду, что позиция главы Казахстана не повлияет на отношения между двумя странами

Почему Казахстан поддерживает санкции

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Вадим Трухачев отметил в разговоре с NEWS.ru, что Астана поддерживает санкции потому, что казахстанская элита в значительной степени завязана на Запад. Он отметил, что основные инвестиции в Казахстан во многом поступают как раз из западных стран.

«Они боятся западных санкций. Также они боятся России. Они опасаются, что Крым и Донбасс повторится в Петропавловске, Костанае, Уральске, Павлодаре и Усть-Каменогорске», — говорит эксперт.

Трухачев отметил: чтобы иметь некие гарантии от возможных действий России, они смотрят на Запад, делают соответствующие заявления и обещают соблюдать санкции.

Научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин поддерживает эту точку зрения. Он сказал NEWS.ru, что Казахстану важно сохранить отношения с партнерами с Запада, поэтому Токаев делает такие заявления.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участвует ли Казахстан в параллельном импорте

Трухачев отмечает, что Астана много лет проводит многовекторную политику и, хотя глава Казахстана и заявил, что они не участвуют в параллельном импорте, Астана играет в этом процессе большую роль.

«Никаким подлинным союзником Казахстан никогда не был, но и недружественным государством он не является. Параллельный импорт через Казахстан идет. Токаев его отрицает, чтобы не нарваться на санкции», — говорит эксперт.

Он отметил, что если Астана признает параллельный импорт, имущество, которое есть у казахстанской элиты на Западе, будет под угрозой, поэтому у Токаев вынужден говорить взаимоисключающие вещи.

Как подчеркнул Притчин в разговоре с NEWS.ru, для западных партнеров президент Казахстана старается демонстрировать, что не помогает России обходить санкции, но в реальности казахский бизнес активно в это вовлечен.

«Это такая интересная конфигурация. Все делают вид, что ничего не происходит, и используют Казахстан для поставок подстанционных товаров», — отметил он.

По мнению эксперта, по определенной части санкций Казахстан действительно соблюдает ограничения. Он указал, что российский банковский сектор в стране практически заморожен, рублевые операции там почти невозможны, а россиянам для получения карт Visa и Mastercard в казахстанских банках нужно оформлять вид на жительство и другие документы.

«При этом если посмотреть статистику взаимной торговли за 2022-й и по нынешнему году, то она демонстрирует невероятные темпы роста по позициям, которые сам Казахстан не производит. Соответственно, делаем вывод, что Астана используется как юрисдикция для обхода санкций», — пояснил Притчин.

Фото: Li Mengjiao/Xinhua/Global Look Press

Как Россия ответит на заявления Казахстана

Трухачев уверен, что Россия в вопросе Казахстана будет вести себя крайне осторожно, учитывая важную роль, которую играет Астана как источник параллельного импорта. По его мнению, не стоит ожидать какой-либо особой реакции с российской стороны на заявление казахского президента.

«В отличие от Азербайджана и Армении, которые вроде бы тоже играют роль в параллельном импорте, Казахстан настолько откровенно Россию не задирал — миротворцев не расстреливал и не грозился выйти из ОДКБ», — говорит эксперт.

Притчин пояснил NEWS.ru, что на случай, если казахские власти начнут блокировать поставки важных для России товаров и будут углублять пакет санкций, у Москвы есть инструменты давления.

«Мы говорим об условных вещах. Здесь вопрос в том, насколько это будет существенно для России. Если гипотетически Казахстан примет полный санкционный пакет и прекратит параллельный импорт, то это одна история, если это какие-то группы товаров, то другая», — заключил специалист.

Читайте также:

США готовятся открыть новый фронт против РФ. Где он будет?

«Война была неизбежна»: Ереван спровоцировал возвращение Карабаха к Баку

«Корейский сценарий» для Украины. Чем и когда закончится конфликт

«Поставляют хлам»: зачем Запад дает Украине неработающую технику

Зеленский заявил о создании совместной обороны с США: насколько это реально