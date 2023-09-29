«Придерживаемся курса»: Токаев оценил сравнение Казахстана с «анти-Россией» Токаев заявил, что Казахстан не превратится в «анти-Россию»

Фото: Пресс-служба президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев

Казахстан настроен на всестороннее сотрудничество с Россией в различных сферах, включая торговлю, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев в интервью «Казинформ». В связи с этим президент подчеркнул, что Казахстан не придерживается какой-либо антироссийской политики, а санкции считает контрпродуктивными.

Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи, — сказал Токаев.

По его словам, в прошлом году объемы товарооборота между двумя странами достигли $25 млрд. В то же время Токаев подчеркнул, что Казахстан не участвует в системе параллельного импорта в РФ. Более того, как заверил президент, Казахстан не располагает товарами, подпадающими под санкционные ограничения, а значит, не может поставлять их на территорию России.

В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями. Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния, — заключил Токаев.

Ранее он заявил, что Астана готова придерживаться санкционного режима против России. Заявление прозвучало во время визита президента в Германию.