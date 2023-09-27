«Транснефть» подписала договор с Казахстаном о транзите нефти на 2024 год

Фото: Aleksander Lyskin/Russian Look/Global Look Press

«Транснефть» подписала договор о транзите казахстанской нефти через территорию России на 2024 год, сообщили на сайте компании. Договоренности были достигнуты в ходе визита делегации в Казахстан, где глава «Транснефти» Николай Токарев провел встречу с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

По итогам переговоров были подписаны договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в режиме транзита через территорию России на 2024 год и обновленный меморандум о сотрудничестве между ПАО «Транснефть» и АО «Казтрансойл», — говорится в сообщении.

Токарев и Токаев на встрече обсудили взаимодействие между Россией и Казахстаном в сфере транспортировки энергоресурсов, в том числе перспективы сотрудничества в рамках Каспийского трубопроводного консорциума.

Трубопровод КТК, соединяющий месторождения на западе Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске, является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. С февраля 2023 года Казахстан также начал поставки нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба», по которому в 2024 году республика планирует поставить в ФРГ 1,2 тонны нефти.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что получил от российского коллеги Сергея Лаврова гарантии продолжения поставок в страну нефти и газа из РФ. По словам Сийярто, поставки продолжатся в соответствии с условиями, прописанными в контрактах.