Казахстан запретил ввоз иностранной пшеницы

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Министерство сельского хозяйства Казахстана опубликовало приказ о запрете на ввоз в страну пшеницы из других государств, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Согласно тексту документа Минсельхоза республики, ограничение введено сроком на полгода.

Как пишет издание, приказом вводится запрет на ввоз с 26 сентября пшеницы из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом. Исключение составляет импорт пшеницы для нужд лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий.

Отдельным пунктом приказа Минсельхоза значится ввоз в Казахстан пшеницы из третьих стран и из стран ЕАЭС автомобильным транспортом. Его также коснется запрет, однако ограничение вводится в действие с 11 октября 2023 года.

Ранее первый помощник министра снабжения Египта Ибрагим Ашмави заявил, что распространяемая некоторыми СМИ информация об отказе его страны от закупок российской пшеницы не соответствует действительности. Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что Египет решил приобрести около полумиллиона тонн пшеницы у Франции и Болгарии. Помощник министра подчеркнул, что торговые отношения между его Египтом и Россией «идут гладко».