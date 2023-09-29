Прибывшие в Москву талибы совершили неудачную прогулку в супермаркет Mash: в московском супермаркете потеряли документы членов делегации «Талибана»

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Делегация «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), прибывшая в Россию для участия в консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане, лишилась паспортов, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, документы потерял один из талибов во время похода в московский супермаркет.

Как пишет Mash, инцидент произошел в четверг, 28 сентября, когда один из членов делегации решил закупиться в супермаркете торгового центра «Европейский». В его кошельке были три паспорта коллег, в том числе и заместителя официального представителя Министерства иностранных дел Афганистана. После похода в магазин выяснилось, что документы пропали. Сейчас полиция пытается найти утраченные паспорта.

Прибывшую в Москву делегацию возглавляет и. о. министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки. Ранее уже сообщалось, что талибов пригласили на заседание московского формата консультаций. Как уточнил директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов, члены «Талибана» будут присутствовать на совещании исключительно в качестве гостей. При этом встреча членов делегации с главой российского дипведомства Сергеем Лавровым не предусмотрена.