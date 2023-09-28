Встреча с делегацией «Талибана» в Москве пройдет без участия Лаврова

Фото: MFA Russia/Global Look Pres

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не примет участия во встрече с и.о. главы МИД во временном правительстве Афганистана Амиром Хан Моттаки и не будет принимать делегацию талибов (организация «Талибан» признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил в беседе с RTVI спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По его словам, талибы приглашены на заседание Московского формата консультаций по афганскому урегулированию в качестве гостей.

Приглашал их не Сергей Викторович, а я, в качестве спецпредставителя президента. Министр не несет никаких обязательств перед приглашенными мною гостями. Хочу подчеркнуть: талибы не участники, а именно гости заседания Московского формата. Это принципиальная разница, — пояснил Кабулов.

Как уточняет издание, прилетевшую в Москву делегацию талибов возглавляет и.о. министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки. В пятницу, 29 сентября, делегация отправится в Казань, где пройдут консультации по афганскому урегулированию.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года.

В Московский формат консультаций входят десять стран, в том числе Россия, Китай, Пакистан, Иран и Индия, а также ряд других центральноазиатских государств.

Ранее Замир Кабулов заявил, что в настоящее время российская сторона не наблюдает каких-либо подвижек по вопросу инклюзивности правительства Афганистана. Он пообещал, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе встречи Московского формата.