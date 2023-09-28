Токаев: Казахстан будет следовать санкциям против России

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Касым Жомарт-Токаев и Олаф Шольц

Казахстан будет придерживаться санкционного режима в отношении России, заявил президент республики Касым Жомарт-Токаев в ходе визита в Германию. По его словам, Астана поддерживает контакты со структурами, которые следят за соблюдением ограничительных мер, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, — сказал Токаев.

Токаев также заявил, что Казахстан не испытывает каких-либо опасений относительно территориальных притязаний со стороны России. Москва и Астана поддерживают регулярные дружеские контакты как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных объединений, добавил он.

Ранее «Транснефть» сообщила о подписании договора с Казахстаном по транзиту нефти через Россию на 2024 год. Договоренности были достигнуты в ходе визита делегации российской компании в республику, где глава «Траснефти» Николай Токарев провел встречу с Токаевым.

25 сентября Минторг США включил в санкционный список 28 компаний за нарушение норм экспортного контроля, в том числе из-за помощи в обходе санкций против РФ. Помимо российских организаций, под рестрикции подпали китайские, финские, немецкие, оманские и пакистанские предприятия.