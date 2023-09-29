Эксперт назвал причину поддержки Токаевым санкций против России Политолог Трухачев: Казахстан беспокоится об инвестициях с Запада

Фото: Пресс-служба президента Казахстана

Астана поддерживает санкции против РФ потому, что казахстанская элита в значительной степени «завязана на Западе», сообщил NEWS.ru политолог Вадим Трухачев. Он отметил, что основные инвестиции в Казахстан во многом поступают как раз из западных стран.

Они боятся западных санкций. Также они боятся России. Они опасаются, что Крым и Донбасс повторится в Петропавловске, Костанае, Уральске, Павлодаре и Усть-Каменогорске, — говорит эксперт.

Трухачев указывает, что казахстанские элиты смотрят на Запад для того, чтобы иметь некие гарантии от возможных действий России. Потому и делают соответствующие заявления и уверяют, что готовы соблюдать санкции.

Однако, считает эксперт, не стоит ждать особой реакции на позицию Астаны по санкциям, учитывая важную роль, которую она играет как источник параллельного импорта.

В отличие от Азербайджана и Армении, которые вроде бы тоже играют роль в параллельном импорте, Казахстан настолько откровенно Россию не задирал — миротворцев не расстреливал и не грозился выйти из ОДКБ, — говорит эксперт.

28 сентября президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев заявил, что Астана будет придерживаться санкционного режима в отношении России. По его словам, казахские власти поддерживает контакты с западными структурами, которые следят за соблюдением ограничительных мер.

29 сентября в российском МИД заявили, что рассчитывают на то, что позиция главы Казахстана о соблюдении санкций не повлияет на отношения между двумя государствами. В дипломатическом ведомстве отметили, что Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами, но исходит из того, что Россия и Казахстан партнеры и союзники.