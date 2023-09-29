В МИД прокомментировали слова Токаева о санкциях против России МИД РФ: рассчитываем на дальнейшую работу с Астаной после заявлений Токаева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Касым-Жомарт Токаев

В МИД России заявили, что рассчитывают, что позиция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о соблюдении санкций против России не затронет отношения двух стран, передает РИА Новости. В ведомстве отметили, что отношения Астаны и Москвы выгодны обеим странам.

Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов, — заявили в МИД.

Так в дипведомстве прокомментировали слова Токаева, который в Германии на пресс-конференции с участием канцлера Олафа Шольца заявил, что Казахстан будет соблюдать режим санкций против России. В МИД уточнили, что Россия не вмешивается в отношения Казахстана с третьими странами, но исходит из того, что между Москвой и Астаной существует целый комплекс договоренностей, определяющих отношения как стратегическое партнерство и союзничество.