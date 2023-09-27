«Война была неизбежна»: Ереван спровоцировал возвращение Карабаха к Баку 27 сентября 2020 года началась Вторая карабахская война, которая привела к восстановлению территориальной целостности Азербайджана

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Местная жительница у разрушенного в результате обстрелов дома.

27 сентября — день начала Второй карабахской войны — отмечается в Азербайджане как День памяти. По установившейся традиции, в этот день в 12:00 по бакинскому времени в стране чтят минутой молчания память военных, погибших в ходе вооруженного конфликта осенью 2020 года. Вторую Карабахскую войну, длившуюся с 27 сентября по 19 ноября 2020 года, еще называют «44-дневной войной». Она закончилась подписанием трехстороннего заявления лидерами России, Азербайджана и Армении о полном прекращении военных действий в зоне конфликта. Но Ереван выполнил не все пункты заявления, позволив остаться в Карабахе незаконным вооруженным формированиям. Это обстоятельство вынудило Баку начать антитеррористические мероприятия 19 сентября 2023 года с целью восстановления конституционного строя. На этот раз о прекращении боевых действий было заявлено через сутки, и снова для Азербайджана не обошлось без жертв: 192 военных погибли, 511 ранены.

Что привело к «44-дневной войне» 2020 года

Несколько вооруженных провокаций со стороны Армении, произошедших на границе летом 2020 года, нашли продолжение в попытке армянских вооруженных сил перейти 12 июля в наступление с использованием артиллерийских ударов в Товузском направлении. Они пытались захватить выгодные позиции. Но сопротивление азербайджанских военных нарушило эти планы. На передовой погибли генерал-майор Полад Гашимов и еще четверо военнослужащих азербайджанской армии.

Азербайджанское общество тогда «взорвалось», вспоминает депутат Национального собрания (Милли Меджлис) Расим Мусабеков.

«Сотни тысяч молодых ребят вышли на улицы с требованием наказать тех, кто удерживал азербайджанские земли долгие годы. Азербайджанские военкоматы разрывались от очередей. Причем взяли всего пятую часть от всех желающих», — рассказал он NEWS.ru.

25 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, рассказав о гибели военных и местного жителя в результате вооруженного нападения ВС Армении. Как сообщил президент, с 17 июля по сентябрь на военно-грузовых самолетах было переправлено более тысячи тонн военной техники.

27 сентября помощник президента Азербайджана заявил о грубом нарушении армянскими военными режима прекращения огня. В тот же день вооруженные силы Азербайджана начали контртеррористическую операцию по предотвращению провокаций, в стране было объявлено военное положение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Демонстранты с флагами Азербайджана принимают участие в акции протеста против сепаратизма в Карабахе

Ереван обвинил в начале войны «третью страну»

Премьер-министр Армении Пашинян в эти дни находился на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске. На двухсторонней встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным глава армянского правительства заявил, что «неизвестно, как и почему, но азербайджанские войска решили атаковать границу Армении». По словам Пашиняна, это произошло из-за подстрекательства третьей страны, но ее название он не произнес.

Российский политолог Сергей Марков подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что причина эскалации заключалась именно в позиции официального Еревана.

«Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян одновременно и ослабил армию Армении, и отказывался идти на какие-либо компромиссы, стал вести себя очень агрессивно в отношении Азербайджана. Война была неизбежна», — считает Марков.

Как проходила «44-дневная война», что стало переломом

Военная операция ВС Азербайджана получила название «Железный кулак». С первых дней она сосредоточилась на трех направлениях: гора Муровдаг, дававшая контроль над дорогой, по которой шло снабжение армянских военных, Тертер-Агдамское направление для выхода к Агдере и Физули-Джебраильское направление.

К 22 октября Вооруженные силы Азербайджана полностью взяли под контроль границу с Ираном, им удалось расширить контролируемые территории в Джебраильском, Физулинском и Зангеланском районах. К концу октября продвижение азербайджанских военных оказалось настолько впечатляющим, что специалисты заговорили о начале завершающего этапа военной операции в Карабахе.

4 ноября азербайджанские военные соединения дошли до Лачина, после чего начались ожесточенные бои по направлению к Шуше. В результате пятидневных сражений азербайджанская армия полностью заняла Шушу. Перед ней была открылась дорога на Степанакерт (азербайджанский вариант названия — Ханкенди). Несколько тысяч армянских военных оказались в окружении. Они были вынуждены капитулировать. Как признавался потом Пашинян, «переход Шуши под контроль Баку стал переломным моментом для Армении».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Крепость города Шуша

«Шуши и миротворцы в Мегри были для меня красной линией. Пока держался Шуши, борьба имела смысл и мотивацию, и становилось очевидно, что целью Азербайджана является Шуши, потому что, взяв Шуши, они закрывали Лачинскую дорогу, под угрозой оказывался Степанакерт, они получали возможность атаковать с тыла подразделения Армии обороны в оборонных районов, а также участок Атерк- Сотк», — рассказал премьер-министр на одном из заседаний следственной комиссии парламента Армении.

10 ноября было опубликовано совместное трехстороннее заявление президента России, премьер-министра Армении и президента Азербайджана о полном прекращении боевых действий. Армения вернула под контроль Азербайджана Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

По словам Мусабекова, Ильхам Алиев, будучи главнокомандующим, обеспечил азербайджанские вооруженные силы самым современным вооружением.

«Наши военные вернули почти все земли. Президент Алиев смог привлечь необходимых специалистов, в том числе и среди турецких коллег, чтобы подготовить армию для такой войны. И главное — военные понимали, что это их миссия», — считает азербайджанский парламентарий.

Какую роль БПЛА сыграли в исходе войны в Карабахе

В честь своей победы в «44-дневной войне» Азербайджан провел 10 декабря в Баку военный парад. В центре внимания тогда оказались беспилотные летательные аппараты (БПЛА), применявшиеся в ходе боевых действий в Карабахе. Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru отметил, что армянская сторона практические не имела возможности бороться с этим оружием. По его словам, это принесло успех вооруженным силам Азербайджана.

«У армян не было глубоко эшелонированной системы противовоздушной обороны, а воинские подразделения действовали разрозненно. По этой причине беспилотники сыграли большую роль в том конфликте. Когда есть ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, основная их масса сбивается, но в Карабахе этого не было. Беспилотники там чувствовали себя безнаказанными», — сказал Литовкин.

Как отмечают специалисты, особое место среди БПЛА в азербайджанской армии занимают аппараты израильского производства. Акцент на беспилотники в Баку сделали еще в конце 2000-х годов. Тогда были закуплены первые израильские беспилотники типа Aerostar, Orbiter 2M и Hermes 450. С израильской компанией Aeronautics Defense Systems подписали контракт на лицензионное производство беспилотников Aerostar и Orbiter 2M.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Парад Победы в Баку 10 декабря 2020 года

По словам военных экспертов, Азербайджан все эти годы не только экспортировал израильские беспилотники, но и освоил их лицензионное производство. Сейчас азербайджанская армия располагает БПЛА различных классов, от малоразмерных до тяжелых средневысотных аппаратов большой продолжительности полета класса MALE.

Как война стала бенефисом турецкого БПЛА BayraktarTB2

Турецкие беспилотники появились в Азербайджане накануне второй Карабахской войны. С первого дня войны ВС страны начали активно применять разработанный компанией Baykar БПЛА BayraktarTB2. Как сообщали азербайджанские СМИ, уже 27 сентября беспилотники нанесли удар по ЗРК «Оса», находящемуся на армянских передовых позициях. За два последующих дня они уничтожили не менее шести ЗРК «Оса» и трех ЗРК «Стрела-10».

Военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал NEWS.ru, что опыт Второй карабахской войны и последующих военных конфликтов показал, что беспилотная авиация играет важнейшую роль на поле боя.

«О значении беспилотников, в том числе Bayraktar, во время той войны говорилось много. Сегодня БПЛА — один из важнейших инструментов боевых действий», — отметил Онуфриенко.

Как дипломатия Ильхама Алиева помогла Азербайджану победить в Карабахе

Расим Мусабеков считает, что главная заслуга Ильхама Алиева в те дни была даже не военной, а внешнеполитической.

«Президент создал благоприятный внешнеполитический фон вокруг Азербайджана. Западные партнеры не смогли ничего сделать против Баку. Алиев очень правильно выбрал, когда и какие операции проводить. Очень вовремя и завершил конфликт, чтобы никто в него не успел вмешаться», — пояснил депутат Милли Меджлиса.

По его словам, президент Азербайджана правильно выстроил отношения с Россией. Москва, формально являвшаяся союзницей Еревана, помогала Армении с оружием. Однако напрямую в конфликт не вмешалась.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время трехсторонних переговоров

Чем закончилась «44-дневная война»

В ходе той войны Азербайджан восстановил свой контроль над 70% территорий Карабаха, отметил Сергей Марков.

«В результате упорных боев в 1991 и 1992 годах армяне захватили Нагорный Карабах и семь азербайджанских районов вокруг него. Азербайджанцы подверглись этническим чисткам, около миллиона человек были вынуждены бежать из захваченных районов. В течении более 25 лет Армения отказывалась от какого-либо компромисса», — напомнил Марков.

Он указал, что победа Азербайджана в ноябре 2020 года стала неожиданной и впечатляющей.

«Вторая Карабахская война стала главным мировым военным событием в 2020 году. Азербайджан стал самой сильной страной Южного Кавказа. Сейчас он решает сложнейшую задачу по восстановлению тотально опустошенных территорий Карабаха», — подчеркнул Марков.

По его мнению, одним из ключевых результатов «44-дневной войны» стало то, что конфликт в Карабахе утратил статус международного .

«Это уже сугубо внутренний вопрос Азербайджана, который имеет возможности его решить», — пояснил политолог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Парк военных трофеев в Баку, полученных азербайджанской стороной в ходе военных действий в Карабахе

Как развивалась ситуация на Южном Кавказе после войны

Вторая Карабахская война изменила геополитический ландшафт Южного Кавказа, поскольку 30-летний конфликт между двумя соседними странами был серьезным препятствием для интеграционных процессов в регионе.

Баку разработал масштабную программу по восстановлению освобожденных территорий и развитию их инфраструктуры. К процессу восстановления подключились и международные компании. Они реконструируют все ключевые автомагистрали и железные дороги.

При этом Ереван за три года так и не выполнил в полной мере заявление лидеров трех стран, положившее конец войне. Как признают наблюдатели, армянская сторона игнорирует 4 и 9 статьи документа, очень важные для экономического развития и установления безопасности.

В статье 9 говорится о разблокировании всех коммуникаций в регионе, что предусматривает восстановление железной дороги между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской республикой через Сюникскую область Армении. Так называемый Зангезурский коридор должен соединить Россию, Азербайджан, Армению, Турцию с Европой, контролировать этот 40-километровый участок армянской территории должны российские пограничники. Но Ереван выступил против этого проекта.

Что привело к новой военной операции в Карабахе

Армения также не выполняла 4-й пункт документа, согласно которому российские миротворцы размещались в Карабахе для обеспечения безопасности Лачинского коридора одновременно с выводом всех вооруженных сил Армении. В Карабах было переброшено 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Однако несколько тысяч вооруженных армян регион так и не покинуло. Юридически они стали незаконными вооруженными формированиями.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Экоактивисты в Лачинском коридоре

«Армения также должна была начать процесс интеграции армянских жителей Карабаха в Азербайджан. Но потом стало ясно, что она даже не намеревается это делать», — указывает Марков.

Российские власти поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Эта позиция Кремля основывается, в том числе, и на заявлениях официального Еревана. Поэтому, говоря о недавних событиях в Карабахе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что де-юре Баку приступил к операции на собственной территории, так как Армения признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.

Марков уверен, что Пашинян целенаправленно принес в жертву Карабах, чтобы оторвать Армению от России.

«Идет реализация плана Макрона-Пашиняна: сдать Карабах и обвинить в этом Россию. Пашинян использует энергию недовольства, чтобы оторвать свою страну от Москвы. Конечно, это плохо как для нас, так и для Армении, но у него это получается», — заключил политолог.

Задержание Рубена Варданяна

27 сентября госпогранслужба Азербайджана опубликовала фото экс-госминистра самопровозглашенной НКР Рубена Варданяна. На нем два азербайджанских пограничника держат его за руки. По данным источника ТАСС, экс-госминистра задержали во время прохождения моста Акари, по которому он пытался выехать в армянский город Горис. Собеседник агентства не уточнил причины для ареста.

Варданян до февраля 2023 года возглавлял правительство самопровозглашенного образования в Карабахе. На этой должности он работал полгода. До этого был Варданян известен как российский бизнесмен, создавший компанию «Тройка диалог». Также он был первым президентом школы управления «Сколково». В сентябре прошлого года Варданян отказался от российского гражданства.

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