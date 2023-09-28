Правда ли, что в России семьи бесплатно получат землю, какие условия В Госдуму внесут законопроект о бесплатной земле за долгий брак

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В Госдуму внесут законопроект о безвозмездном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей, сообщает ТАСС. Что об этом известно?

Какие семьи имеют право на бесплатный участок

Семьи с тремя и более детьми имеют право на получение земли. К числу основных требований относится наличие российского гражданства у всех ее членов и отсутствие в собственности другого участка. Региональные власти также вправе устанавливать дополнительные правила, ими же определяется норма площади выдаваемой земли.

Земельные участки предоставляются в пределах муниципалитета, в котором проживает многодетная семья, и могут быть использованы для индивидуального жилищного строительства, ведения хозяйства или огородничества.

Оформить договор на передачу земли в безвозмездное пользование или аренду также можно по программе «Молодая семья». Для этого супруги должны встать в очередь на улучшение жилищных условий, подтвердить факт отсутствия жилплощади и статус малоимущей семьи. Переоформить землю в долевую собственность разрешено после строительства на ее территории дома. Размеры участков, выделяемых молодой семье, не могут быть менее 10 соток.

Зачем семьям бесплатно хотят давать землю

Члены ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предлагают внести изменения в Земельный кодекс РФ. В случае одобрения законопроекта семьи с одним ребенком и больше смогут получить от государства землю после 10 лет брака. Участок будет долевой собственностью всех членов семьи.

«Предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития», — сообщили в ЛДПР.

Слуцкий считает, что инициатива могла бы поспособствовать развитию застройки за городом. По его мнению, растить и воспитывать детей комфортнее в условиях «современной усадебной застройки, а не бесконечных человейников».

Глава ЛДПР уверен, что такая мера положительно скажется не только на благосостоянии семей, но и на развитии всей территории России. При этом в кабмине РФ предлагаемую меру считают избыточной. В правительстве обратили внимание, что Земельный кодекс РФ не нуждается в поправках, так как уже установлены случаи, при которых отдельным категориям граждан бесплатно предоставляется земельный участок.

Кто в России имеет право получить бесплатную землю

Претендовать на землю от государства, согласно статье 39.5 Земельного кодекса РФ, могут Герои России и СССР, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Славы, а также Герои Социалистического Труда. У них есть право на получение участка размером от 8 соток в черте города или размером от 25 соток в сельской местности.

Регионы могут предоставить землю в безвозмездное пользование детям-сиротам, муниципальным и госслужащим, пенсионерам, военным, гражданам с инвалидностью, служащим в органах внутренних дел, ветеранам ВОВ и лицам, которые принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Также подать документы на предоставление земли от государства могут жители сел, которые работают в сфере медицины, культуры, образования и сельского хозяйства.

Госдума в июле 2021 года приняла закон, позволяющий региональным властям устанавливать перечень профессий, представители которых имеют право бесплатно получить землю. Участок могут выделить врачам, учителям, токарям, пожарным и другим.

Также в России действует программа «Дальневосточной гектар». В рамках нее на пять лет можно получить в пользование участок на Чукотке, в Амурской, Еврейской автономной, Магаданской и Сахалинской областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, а также в республиках Бурятия и Саха. За указанное время необходимо определить вид использования земли — жилищное строительство или сельское хозяйство, после чего можно оформить право собственности.

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