«Поставляют хлам»: зачем Запад дает Украине неработающую технику МИД Германии признал, что Берлин поставляет Киеву сломанную технику

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Болгария готовится отправить на Украину дефектные ракеты для комплексов С-300. Ранее Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала в интервью американскому телеканалу CNN, что Берлин поставляет Киеву неработающую военную технику. По ее словам, немецкие власти знали о состоянии отправленного вооружения с самого начала. Что именно сказали в Болгарии и Германии, какие еще западные страны отправляют на Украину технику, которая не работает, и повлияют ли такие поставки на отношения между Западом и Украиной — в материале NEWS.ru.

Что известно о поставках из Болгарии

Болгария одобрила передачу Киеву ракет с дефектом для зенитных комплексов С-300, сообщает Болгарское национальное радио. Также в новый пакет помощи Киеву входят списанные боеприпасы для автоматического стрелкового оружия.

Проект подготовили крупнейшие парламентские фракции партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союз демократических сил, а также Движение за права и свободы.

«Болгарская сторона не располагает возможностями для ремонта и восстановления неисправных зенитных управляемых ракет для ЗРК С-300 без угрозы для жизни и здоровья личного состава. Соответственно, Болгария не может их ни ремонтировать, ни использовать, но они могут послужить для нужд украинской ПВО», — говорится в тексте подготовленного проекта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что советские и российские системы ПРО не могут быть переданы в третьи страны. По его словам, передача С-300 из других государств на Украину будет незаконной.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лавров

Зачем Болгарии поставлять неисправные ракеты

Военный эксперт Алексей Борзенко сказал NEWS.ru, что Болгария отдает Украине ненужные снаряды, чтобы сэкономить на их утилизации.

«С-300. Это очень старые системы, 35-летней давности ракеты. Они хранятся на складе, имеют меньший срок хранения, чем снаряды. Проще отдать, чем тратить деньги на утилизацию. Это такой вариант со стороны болгар», — говорит эксперт.

Борзенко допускает, что какие-то ракеты могут отремонтировать. По прогнозам эксперта, из пяти ракет умельцам удастся привести в рабочее состояние около двух.

«У Украины не хватает ракет, тем более установки С-300 у них есть... У РФ на вооружении стоит С-400, подходит С-500, это более современные системы ПВО», — отмечает специалист.

Что сказал МИД Германии о неработающей технике

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что часть вооружения, которое Берлин поставляет для Вооруженных сил Украины, устарело или не работает. Она добавила, что власти страны знали о том, что у техники есть дефекты, еще до ее отправки Киеву.

«Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает. Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», — сказала Бербок.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что оружие обязательно нужно поставлять вместе с подходящими для него боеприпасами. Она допустила, что переданное Украине вооружение могло работать неправильно, так как вместе с ним не поставили подходящих боеприпасов.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Анналена Бербок

Что сказал МИД Германии о будущих поставках

Бербок отметила, что прежде чем поставлять оружие для ВСУ, важно убедиться в том, что оно работает как полагается. Она сказала, что необходимость удостовериться в работоспособности оружия — одна из причин, почему Германия не отправляет Киеву ракеты Taurus.

Глава МИД отметила, что Taurus — это очень сложные устройства, и перед тем как снабдить ими Киев, немецкие власти должны все рассчитать и продумать.

«Я не могу сказать, когда мы передадим Taurus. Они настолько сложны, что мы должны прояснить все детали: как они будут работать, кто будет ими управлять. Я понимаю, что у Украины времени мало, но когда мы что-то передаем, это должно работать», — заявила она.

Напомним, Киев с мая требует, чтобы Берлин передал ему ракеты Taurus с дальностью полета до 500 км. Изначально Германия выступала против, но 11 августа немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что правительство страны рассматривает отправку ракет.

Издание отмечало, что перед началом поставок канцлер Олаф Шольц хочет внести изменения в программу переданных Taurus, чтобы армия Украины не могла наносить ими удары по территории России.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Taurus

О какой немецкой неисправной технике известно

22 сентября Киев отказался от 10 немецких танков Leopard 1 после того, как ВСУ обнаружили у техники серьезные технические проблемы и решили, что она непригодна для участия в бою. По данным американского издания Forbes, и в других партиях поставок бронетехники ВСУ получали сломанные танки.

«Безусловно, украинцев обескураживает тот факт, что, возможно, треть или половина старых танков, которые до сих пор были отправлены на Украину, прибыли сломанными», — отмечает издание.

Военный эксперт Алексей Леонков подтвердил NEWS.ru, что немало бронетехники приезжает на Украину в непригодном для боя состоянии.

«Бронетехника, которая приходила на территорию Украины, способна только доехать до территории и не принимает участия в боевых действиях до тех пор, пока ее не отремонтируют», — сказал он.

Напомним, в январе 2023 года немецкий производитель вооружений, концерн Rheinmetall заявил, что устаревшие танки вроде Leopard 1 должны проходить долгий ремонт, прежде чем стать пригодными для боя. По данным компании, предварительно их стоит полностью разобрать, заменить в них сломанные детали, а затем снова собрать, что стоит сотни миллионов евро.

Фото: Ann-Marie Utz/dpa/Global Look Press

Какие еще страны поставляют Киеву неработающую технику

Леонков рассказал, что другие союзники Киева также отправляют на Украину технику в плохом состоянии. К примеру, по его данным, Соединенные Штаты поставляли ВСУ неисправные противотанковые комплексы Javelin.

«Это массовое явление. Запад утилизирует свое вооружение на Украине и при этом говорит о том, что предоставляет Киеву всю необходимую помощь. Украина за это платит не только деньгами, но и человеческими жизнями», — отметил эксперт.

Леонков указал, что у руководства западных стран появилась тенденция «пинать Украину», и признание главы МИД Германии о том, что ФРГ помогает Украине, но неработающим оружием, соответствует этому тренду.

Зачем Запад поставляет сломанную технику

Доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков сказал NEWS.ru, что западные страны отправляют Украине непригодную для боя технику, так как для них главное поставить галочку, что помощь была оказана. Он считает, что такие поставки многое говорят о том, что представляют из себя союзники Украины.

«Запад поставляет хлам своим союзникам. Даже тем силам, которые нужны для того, чтобы обеспечить им выживание. Нанесение политического поражения России — это критически важная задача для западного мира, и тем не менее они посылают на Украину вооружение низкого качества», — говорит эксперт.

Сивков также отметил, что на Западе люди начинают уставать от кризиса на Украине и там далеко не все придерживаются антироссийских взглядов.

«Там не все думают, что нужно любой ценой идти против России, и это тоже был один из факторов, почему Украине могут направить сломанную технику», — говорит он.

Фото: Ann-Marie Utz/dpa/Global Look Press

Повлияют ли такие поставки на отношения Украины и Запада

Леонков полагает, что отправка неработающей техники на Украину не испортит отношения между Киевом и западными странами, так как украинское правительство находится под контролем Вашингтона и Лондона.

«Портить отношения вне компетенции Украины. Их личное мнение никого не интересует. Если они что-то там себе позволяют, отсебятину какую-то и личное мнение, то их тут же поправляют», — говорит он.

Эксперт напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом НАТО начал допускать негативные высказывания в адрес организации о том, что она прилагает недостаточно усилий для помощи Киеву. По словам эксперта, вскоре украинского лидера «поправили», и он начал благодарить НАТО после каждого своего выступления.

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