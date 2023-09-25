В Казахстане опровергли информацию о заторах на границе с Россией В КНБ Казахстана опровергли данные о заторах на границе с Россией

Фото: gov.kz

Пункты пропуска на российско-казахстанской границе работают в штатном режиме, и каких-либо ограничительных мер не вводилось, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана. Как отмечается, распространенная ранее информация о скоплении автомобилей не соответствует действительности.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы скоплении автотранспорта на казахстанско-российской границе, в том числе в пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области. Между тем, в действительности, в настоящее время на указанных участках границы скопления автотранспортных средств не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Ранее несколько восточно-европейских стран закрыли свои границы для автомобилей с российскими номерами. Запрет ввели в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии.

Так, литовская сторона с 11 по 14 сентября вернула при проезде через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Чернышевское» в Калининградской области 41 личное транспортное средство, зарегистрированное в России. При этом ранее в литовской таможне убеждали, что проезд автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее, подпадать под ограничения не будет.

Общую позицию Европейского союза относительно России 15 сентября решили поддержать и Хельсинки.