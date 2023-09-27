«Корейский сценарий» для Украины. Чем и когда закончится конфликт На Западе предрекли завершение украинского кризиса по «корейскому сценарию»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Западные СМИ огласили страшный для Владимира Зеленского вариант завершения конфликта с РФ — раскол Украины на две части по «корейскому сценарию». По мнению экспертов, перспектива такого развития событий становится все более вероятна. Ранее украинский политик Виктор Медведчук назвал условия для преодоления кризиса в стране. Среди них — признание интересов и суверенитета стран, не относящихся к Западу. Какие еще есть сценарии разрешения конфликта на Украине — в материале NEWS.ru.

Чего больше всего боится Владимир Зеленский

Текущая обстановка на Украине может привести к повторению сценария на Корейском полуострове, пишет El País. В таком случае страну ждет разделение на две части. По мнению журналистов, такого исхода событий больше всего опасается президент Владимир Зеленский.

«В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части», — говорится в материале.

Издание напомнило, что многие политики и аналитики, в частности секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, ранее высказывались, что «Киеву предлагают корейский вариант», который в этом году становится все более вероятным.

Фото: Stephan Schulz/imagebroker.com//Global Look Press Граница между Северной и Южной Кореей

Что такой «корейский сценарий»

Речь о разделении в 1945 году Кореи на Северную и Южную. Это произошло после поражения во Второй мировой войне Японии, которая ранее оккупировала Корейский полуостров. США и СССР подписали соглашение о совместном управлении государством и распределении зон влияния. После корейской войны 1950−1953 годов КНДР и Республика Корея были разделены демилитаризованной зоной, однако остались враждующими государствами.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал NEWS.ru о возможных условиях мирного соглашения между Киевом и Москвой по корейскому варианту. Среди них — заморозка конфликта по линии прекращения огня и внеблоковый статус сторон.

«Южная и Северная Кореи не состоят в военных блоках, то же самое должно быть в случае России и Украины. Кроме этого, Соединенные Штаты дадут своей подконтрольной стороне лишь ограниченные гарантии безопасности, то есть не смогут отвоевывать для Киева территории, которые Москва считает своими по Конституции», — пояснил Жарихин.

Эксперт допустил, что условия мирного соглашения России и Украины могут быть похожими на «корейский сценарий», а также иметь принципиальные отличия. Однако, по его мнению, такой вариант завершения украинского кризиса более привлекателен для США.

«Американцам это будет выгоднее, чем принять Украину в НАТО. В Альянсе все решения принимаются коллективно, а здесь можно будет не советоваться с союзниками. Но мне кажется, что переговоры о возможном корейском либо каком-то другом перемирии до выборов в США не начнутся», — подчеркнул Жарихин.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press Для США «корейский сценарий» может быть выгоднее, чем вступление Украины в НАТО

Какие условия завершения конфликта на Украине предлагает Медведчук

Экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье для издания aif.ru предложил три условия.

«Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству „экспорта демократии“ со стороны Запада», — объяснил политик первое условие.

По его мнению, второй важный пункт — это приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами. Он указал на то, что на Украине человеческая жизнь и права гражданина уже давно не имеют значения.

Третьим условием разрядки конфликта Медведчук считает построение новой системы безопасности в мире, поскольку старая уже не работает. Политик отметил, что Запад старается вернуть свое господство, снабжая Киев оружием, хотя никакие пушки уже не способны решить проблемы.

Фото: Стрингер/РИА Новости Виктор Медведчук назвал три условия для разрядки конфликта на Украине

Как эксперты оценивают сценарий Медведчука

Условия для разрядки конфликта на Украине, которые сформулировал Медведчук, далеки от реальности, отметил в разговоре с NEWS.ru политолог Сергей Марков.

«Медведчук все правильно говорит, а с другой стороны, очень абстрактно, потому что это все-таки трудно реализовать. Например, уважать суверенитет других стран. Ну кто сейчас будет это делать? Это несерьезно. Военное поражение киевского режима должно произойти, без этого вряд ли что-то получится», — уверен Марков.

Он добавил, что отсутствие уважения к суверенитету — главное противоречие эпохи, «которое будет продолжаться на протяжении не только лет, но и десятилетий».

«Вряд ли оно разрешится по-простому, так возьмут они и начнут уважать суверенитет других государств», — считает политолог.

Марков также прокомментировал предложение Медведчука о создании новой структуры безопасности, которая придет на смену старой. Политолог напомнил, что такая система создается тогда, когда закончился какой-то период, а нынешний, по его словам, еще не закончился. Он поставил под сомнение и тезис, что нужно установить приоритет человеческой жизни над любыми политическими интересами.

«Это вообще какой-то идеализм и романтизм. Когда это было в человеческой истории? Никогда. Все это очень абстрактно», — уверяет политолог.

По мнению Маркова, не стоит рассчитывать на то, что страны Запада будут уважительно относиться к чьему-либо суверенитету.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Политолог Сергей Марков заявил, что предложения Медведчука далеки от реальности

О каких требованиях Киева говорил Зеленский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время сессии Совета Безопасности ООН заявил о двух требованиях, которые, по его мнению, должна выполнить Россия для завершения конфликта. Первое условие — это полный выход Вооруженных сил России (ВС РФ) с территории Украины в пределах границ 1991 года. Второе — Москва должна передать Киеву контроль над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

В ответ на это заявление министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что механизм урегулирования кризиса, который предложил украинский лидер, нежизнеспособен. По его словам, этот факт хорошо известен каждому, но Запад продолжает настаивать именно на «формуле мира» Зеленского.

«Мы руководствуемся голой действительностью, а она такова, что Зеленский и все, кто им руководит в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, в один голос твердо говорят: никакой другой основы для мира, кроме „формулы Зеленского“, не существует. „Формула Зеленского“ — можно по-разному ее описывать, но она абсолютно нереализуема, и все это знают», — заявил министр.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru напомнил, что на Западе раньше «смеялись над миролюбивыми предложениями России не расширять НАТО на восток и убрать военную инфраструктуру Альянса из стран, где она возникла после 1991 года». Депутат отметил, что это условие тогда проигнорировали.

«Это стало одной из причин начала СВО на Украине, мы точно не могли допустить, чтобы там, вплотную к нашим границам, хозяйничали солдаты Североатлантического альянса. Когда молчат дипломаты, говорят пушки. Их рокот для Запада оказался куда более убедительным», — сказал Журавлев.

Фото: Shawn Thew - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Владимир Зеленский выдвинул России требования для завершения конфликта на Украине

Почему западные политики выбрали эскалацию конфликта

Бывший начальник управления внутренней политики администрации президента, глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов в беседе NEWS.ru назвал «формулу мира» Зеленского «бессмысленной политической бравадой, которую Запад рассматривает как формальный предлог для солидарности с Украиной». По мнению парламентария, Россия не будет ее обсуждать ни при каких обстоятельствах.

«Мы будем требовать выполнения наших условий. Главное — внеблоковый статус Украины и признание результатов волеизъявления граждан в Крыму и четырех других бывших ее областях», — подчеркнул Морозов.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что США вместе с союзниками усугубляют ситуацию на Украине, исходя из собственных корыстных целей. По его словам, это приводит к «геноциду украинцев».

«Очевидно, что Штаты продолжают зарабатывать на украинских событиях, причем принося в жертву украинский же народ. Запад гонит людей под пули и снаряды. По сути, происходит геноцид украинцев при полной поддержке этого процесса Зеленским», — отметил Гаджиев.

Депутат добавил, что Россия готова к мирным переговорам. Но, по его мнению, рано говорить о прекращении конфликта в условиях, когда Запад этого не хочет.

«Происходящее сегодня на Украине рано или поздно завершится подписанием документа, вопрос только в том, какие еще жертвы должна понести эта страна и сколько украинцев должно погибнуть, чтобы удовлетворить жажду власти Зеленского и притязания его кукловодов на мировое господство», — подчеркнул Гаджиев.

Фото: МО Украины «Формула мира» Зеленского рассчитана на дополнительную накачку Украины оружием

Выиграл или проиграл Запад «войну на истощение» против России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Запад уже проиграл «войну на истощение» против России. В своем Telegram-канале он привел семь фактов, которые означают либо «капитуляцию киевского режима на условиях РФ», либо то, что «Украина перестанет существовать как государство».

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие западные политики «влили огромные средства в милитаризацию киевского режима», но это привело к истощению национальных запасов оружия и боеприпасов в странах Альянса, экономическим проблемам в США и Европе, а также к утрате доверия к западным политикам со стороны граждан.

Среди доказательств проигрыша Запада Володин также назвал провал украинского контрнаступления и нехватку личного состава ВСУ, демографическую катастрофу и банкротство Украины.

Олег Морозов отметил, что при дальнейшем накачивании Украины оружием ответ России будет единственным — разгром на поле боя и уничтожение военного потенциала врага.

«Это не переговорная позиция. И тогда конфликт завершится на наших условиях, но не за столом переговоров, а на поле боя. Для Украины это — худший вариант», — подчеркнул депутат.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Запад уже проиграл «войну на истощение» против России

Какие еще есть сценарии завершения украинского кризиса

Существует несколько сценариев развития событий в конфликте на Украине и между ними возможны некоторые компромиссные варианты, рассказал NEWS.ru политолог Сергей Марков. Первый и второй сценарии, по его мнению, предполагают полную победу Москвы над Киевом, но с разными итогами.

«Первый сценарий — Россия побеждает и берет под контроль ряд крупных русских городов: Одессу, Николаев, Запорожье и Херсон, Днепр и побережье Черного моря. Включает большую часть русского населения Украины в свой состав, несмотря на то что там сейчас злобные антироссийские настроения. Второй вариант — это полная победа России. Взятие под контроль крупнейшего русского города Киева, а также Чернигова, Сум и так далее», — объяснил Марков.

Третий вариант, по мнению политолога, — это «корейский» сценарий, когда конфликт будет заморожен, но в будущем это может порождать новые военные угрозы. Четвертый сценарий — растягивание военного противостояния на длительный срок, добавил эксперт.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Украинский конфликт может закончиться как победой РФ, так и заморозкой

«Продолжение конфликта 10, 15, а то и 20 лет — это вполне возможно. США будут только в выигрыше, ведь они главный инициатор войны. Они не станут ее заканчивать. Вот Евросоюз в проигрыше, но небольшом, чуть-чуть жирок у них уходит, но это непринципиально. Они все равно несубъектные. Сегодняшние потери Украины, по моим оценкам, — 400 тысяч человек. Это полтора процента населения за полтора года. За 10 лет уйдет 10% населения. Для политической системы фашистского тоталитарного государства Украина — это незначительные потери», — подчеркнул Марков.

Читайте также:

Лавров шутит в ООН: чем для Запада обернутся попытки изолировать Россию

Старьё под видом лучших танков: какие Abrams получил Киев на самом деле

Освободить Одессу и пробиться к Приднестровью: как будут наступать ВС РФ