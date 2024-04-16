«Альтернативы нет»: генсек ОДКБ о «заморозке» Армении, угрозах и расширении

Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС

Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов рассказал о гибридных атаках на организацию.

20 апреля 1994 года вступил в силу Договор о коллективной безопасности, на основе которого возникла одноименная организация. Руководство ОДКБ уверено: за 30 лет она уже зарекомендовала себя как эффективная система безопасности на постсоветском пространстве. Однако сегодня, на фоне сложной ситуации в мире, организация сталкивается с новыми, гибридными вызовами. Что имеется в виду, как страны ОДКБ справляются с внутренними разногласиями, что означает «заморозка» членства Армении и возможно ли расширение оборонного блока — читайте в эксклюзивном интервью генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова для NEWS.ru.

Каких успехов достигла ОДКБ за 30 лет

— Имангали Нургалиевич, 20 апреля 1994 года Договор о коллективной безопасности вступил в силу. Как вы оцениваете результаты работы организации за 30 лет? Каких успехов удалось добиться за эти годы?

Фото: kremlin.ru/Дмитрий Азаров, «Коммерсантъ» По словам Тасмагамбетова, ОДКБ за три десятилетия своего существования зарекомендовала себя как эффективная система коллективной безопасности.

— ОДКБ за три десятилетия своего существования зарекомендовала себя как эффективная система коллективной безопасности. Усилиями организации удается предотвращать кризисы в зоне ответственности. Так, в январе 2022 года миротворческим силам ОДКБ удалось нейтрализовать достаточно масштабную кризисную ситуацию в Казахстане. Контингенты государств — членов ОДКБ взяли под охрану важнейшие стратегические объекты, высвободив ресурсы Казахстана для купирования проблемы. Успешно реализуются все направления деятельности организации — политико-дипломатическое, кризисное реагирование, миротворческое, антитеррористическое, превентивное противодействие вызовам и угрозам...

Организация демонстрирует достаточно высокий уровень адаптивности: в свое время появились рабочие группы по вопросам информационной политики и информационной безопасности, рабочая группа по Афганистану, межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству. Действуют различные форматы, направленные на противодействие распространению наркотических средств, незаконной миграции. Также ОДКБ работает над целевой межгосударственной программой по укреплению участков таджикско-афганской границы.

За годы существования договора и организации появилась разветвленная структура управления и воинских формирований. В 2001 году были созданы КСБР ЦАР — Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, в 2007 году — Миротворческие силы, в 2009 году — КСОР — Коллективные силы оперативного реагирования. Регулярно проходят специальные учения по разным программам, растет уровень взаимодействия государств — членов организации в рамках военно-технического сотрудничества, Парламентской ассамблеи ОДКБ. 30-летний опыт деятельности организации показал, что альтернатив на пространстве постсоветской Евразии нет.

Есть ли разногласия между участниками блока

— Сегодня мы наблюдаем, как под влиянием давления со стороны Запада некоторые страны сокращают взаимодействие с Россией. Это как-то влияет на сотрудничество внутри ОДКБ? Отмечаются ли какие-то разногласия между участниками на этой почве?

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАССТасмагамбетов отметил, что военный блок не фиксирует каких-либо явных признаков разногласий между государствами — членами организации в связи с обострением общей геополитической ситуации. Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАССТасмагамбетов отметил, что военный блок не фиксирует каких-либо явных признаков разногласий между государствами — членами организации в связи с обострением общей геополитической ситуации.

— Мы не фиксируем каких-либо явных признаков разногласий между государствами — членами организации в связи с обострением общей геополитической ситуации. Но это не означает, что мы как международная организация не становимся целью гибридных атак. В связи с тем, что в основе деятельности ОДКБ лежит «мягкое союзничество», то есть отсутствует жесткая блоковая дисциплина, союзникам удается сохранять позитивные отношения друг с другом, несмотря на существенное давление, в той или иной мере оказываемое на каждого из них.

Те противоречия, которые возникают, чаще всего имеют в основе застарелые проблемы и не являются следствием политики Запада, хотя зачастую ему удается придать им импульс к обострению. Но политическая воля руководства всех государств — членов ОДКБ и приверженность принципам и уставным целям организации позволяют максимально эффективно их урегулировать и разрешать.

Что означает «заморозка» членства Армении

— В последнее время возникла напряженность в отношениях между Ереваном и Москвой. Параллельно звучат заявления о том, что Запад подготавливает почву для открытия второго фронта против России на Южном Кавказе. Как вы оцениваете эти риски?

— Аналитики в государствах — членах ОДКБ отмечают тенденцию к обострению ситуации на Южном Кавказе. Очевидно, что такие риски существуют. Тем большая ответственность лежит на политическом руководстве стран региона, прежде всего перед своими народами. Секретариат ОДКБ в свою очередь всегда готов решать задачи по обеспечению безопасности в регионе в соответствии с целями организации, подписанными документами и озвученными инициативами, о чем секретариат неоднократно заявлял.

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС Тасмагамбетов отказался использовать понятие «заморозка» относительно членства Армении в организации, о которой заявил премьер-министр Пашинян.

— Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «заморозке» участия Еревана в организации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что необходимо прояснить значение таких заявлений. Получила ли организация какие-то пояснения из Еревана? Какова вероятность, что Армения в ближайшее время вновь будет принимать участие в работе организации?

— Тут необходимо отметить, что понятие «заморозка» не отражено в документах ОДКБ, поэтому не будем его использовать применительно к сложившейся ситуации.

Армения действительно существенно сократила объем своей деятельности в качестве члена организации, но тем не менее работа продолжается, все вопросы, включенные в повестку секретариата, обсуждаются в рабочем порядке. Решение о возобновлении деятельности в прежнем объеме зависит исключительно от политического руководства Республики Армения. И ясность в этом вопросе была бы на пользу всем участникам нашего объединения, прежде всего для полноценного планирования.

— Что потеряет организация, если Армения выйдет из нее?

— Вопрос не в том, кто и что потеряет. Проблема заключается в совершенно другом. Участие в таком союзе — это прерогатива, благодаря которой при разумном подходе участник получает возможность полноценно обеспечивать национальную безопасность. Особенно если геополитическое положение страны таково, что вызовы и угрозы зачастую оцениваются местными же аналитиками как экзистенциальные.

Нужен ли ОДКБ механизм мер в случае нападения одного члена организации на другого

— Несколько лет назад президент Киргизии Садыр Жапаров предложил разработать механизм действий в случае нападения одной страны — участницы организации на другую. Как вы оцениваете вероятность такого сценария? Прорабатываются ли какие-то документы на этот счет?

Фото: kremlin.ru Генсек ОДКБ отметил, что предложение Киргизии создать механизм в случае нападения одной страны — участницы ОДКБ на другую больше неактуально.

— Предложение главы Киргизии Садыра Жапарова пришлось на период обострения приграничной обстановки на киргизско-таджикской границе. Оно продемонстрировало высокую степень обеспокоенности киргизского лидера ситуацией в регионе. Такая инициатива была вполне оправданна, учитывая сложности разрешения приграничного спора между двумя центральноазиатскими государствами.

Но, как мы увидели позже, воля политического руководства двух стран — Киргизии и Таджикистана — позволила не только начать и успешно проводить делимитацию государственной границы, но и выйти на политическое решение проблемы, призванное навсегда ликвидировать конфликтный потенциал между Душанбе и Бишкеком. Необходимость в подготовке такого документа фактически отпала.

Кроме того, подобное развитие ситуации, как «нападение», в целом крайне маловероятно. Ведь государства — члены ОДКБ в своих отношениях строго следуют уставу, прямо запрещающему агрессивные действия в отношении друг друга.

Возможно ли расширение ОДКБ

— В одном из интервью вы не исключили расширения организации в обозримой перспективе. О каких странах может идти речь?

— Речь идет о самом широком круге стран, проявляющих интерес к евразийской системе коллективной безопасности.

Геополитическая ситуация в Евразии в настоящее время отличается нестабильностью и может складываться таким образом, что отдельные страны захотят заручиться поддержкой сильных союзников и получить возможность использовать их политико-дипломатический, а в случае необходимости и военный потенциал для защиты национальных интересов.

Какие задачи ОДКБ на ближайшие годы

— Имангали Нургалиевич, какие задачи и приоритеты стоят перед ОДКБ на ближайшие годы?

Фото: kremlin.ru/Константин ЗавражинВ ОДКБ рассказали, что широкий круг стран проявляют интерес к евразийской системе коллективной безопасности. Фото: kremlin.ru/Константин ЗавражинВ ОДКБ рассказали, что широкий круг стран проявляют интерес к евразийской системе коллективной безопасности.

— Принципы и цели организации остаются неизменными. В этом году председателем ОДКБ является Республика Казахстан. На ноябрьском саммите организации Астана представила свой перечень приоритетов председательства, они полностью соответствуют уставным целям организации. Таким образом, в текущем году организация в своей деятельности акцентирует внимание на миротворчестве, совместном противодействии вызовам и угрозам, расширении взаимодействия по линии Парламентской ассамблеи организации.

Вместе с тем ОДКБ в своей работе стремится действовать адекватно меняющейся военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, поэтому мы наращиваем наш аналитический потенциал, усиливаем антикризисную составляющую. Учитывая большое количество внутренних и внешних угроз безопасности государств — членов ОДКБ, можно констатировать, что организация имеет большой потенциал для развития. При постановке краткосрочных и среднесрочных целей развития ОДКБ ориентируется на тенденции повышения ответственности региональных систем коллективной безопасности и роста их значения в системе международных отношений.

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