20 апреля 1994 года вступил в силу Договор о коллективной безопасности, на основе которого возникла одноименная организация. Руководство ОДКБ уверено: за 30 лет она уже зарекомендовала себя как эффективная система безопасности на постсоветском пространстве. Однако сегодня, на фоне сложной ситуации в мире, организация сталкивается с новыми, гибридными вызовами. Что имеется в виду, как страны ОДКБ справляются с внутренними разногласиями, что означает «заморозка» членства Армении и возможно ли расширение оборонного блока — читайте в эксклюзивном интервью генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова для NEWS.ru.

Каких успехов достигла ОДКБ за 30 лет

— Имангали Нургалиевич, 20 апреля 1994 года Договор о коллективной безопасности вступил в силу. Как вы оцениваете результаты работы организации за 30 лет? Каких успехов удалось добиться за эти годы?

По словам Тасмагамбетова, ОДКБ за три десятилетия своего существования зарекомендовала себя как эффективная система коллективной безопасности.Фото: kremlin.ru/Дмитрий Азаров, «Коммерсантъ»По словам Тасмагамбетова, ОДКБ за три десятилетия своего существования зарекомендовала себя как эффективная система коллективной безопасности.

— ОДКБ за три десятилетия своего существования зарекомендовала себя как эффективная система коллективной безопасности. Усилиями организации удается предотвращать кризисы в зоне ответственности. Так, в январе 2022 года миротворческим силам ОДКБ удалось нейтрализовать достаточно масштабную кризисную ситуацию в Казахстане. Контингенты государств — членов ОДКБ взяли под охрану важнейшие стратегические объекты, высвободив ресурсы Казахстана для купирования проблемы. Успешно реализуются все направления деятельности организации — политико-дипломатическое, кризисное реагирование, миротворческое, антитеррористическое, превентивное противодействие вызовам и угрозам...

Организация демонстрирует достаточно высокий уровень адаптивности: в свое время появились рабочие группы по вопросам информационной политики и информационной безопасности, рабочая группа по Афганистану, межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству. Действуют различные форматы, направленные на противодействие распространению наркотических средств, незаконной миграции. Также ОДКБ работает над целевой межгосударственной программой по укреплению участков таджикско-афганской границы.

За годы существования договора и организации появилась разветвленная структура управления и воинских формирований. В 2001 году были созданы КСБР ЦАР — Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, в 2007 году — Миротворческие силы, в 2009 году — КСОР — Коллективные силы оперативного реагирования. Регулярно проходят специальные учения по разным программам, растет уровень взаимодействия государств — членов организации в рамках военно-технического сотрудничества, Парламентской ассамблеи ОДКБ. 30-летний опыт деятельности организации показал, что альтернатив на пространстве постсоветской Евразии нет.

Есть ли разногласия между участниками блока

— Сегодня мы наблюдаем, как под влиянием давления со стороны Запада некоторые страны сокращают взаимодействие с Россией. Это как-то влияет на сотрудничество внутри ОДКБ? Отмечаются ли какие-то разногласия между участниками на этой почве?

Тасмагамбетов отметил, что военный блок не фиксирует каких-либо явных признаков разногласий между государствами — членами организации в связи с обострением общей геополитической ситуации.Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАССТасмагамбетов отметил, что военный блок не фиксирует каких-либо явных признаков разногласий между государствами — членами организации в связи с обострением общей геополитической ситуации.

— Мы не фиксируем каких-либо явных признаков разногласий между государствами — членами организации в связи с обострением общей геополитической ситуации. Но это не означает, что мы как международная организация не становимся целью гибридных атак. В связи с тем, что в основе деятельности ОДКБ лежит «мягкое союзничество», то есть отсутствует жесткая блоковая дисциплина, союзникам удается сохранять позитивные отношения друг с другом, несмотря на существенное давление, в той или иной мере оказываемое на каждого из них.

Те противоречия, которые возникают, чаще всего имеют в основе застарелые проблемы и не являются следствием политики Запада, хотя зачастую ему удается придать им импульс к обострению. Но политическая воля руководства всех государств — членов ОДКБ и приверженность принципам и уставным целям организации позволяют максимально эффективно их урегулировать и разрешать.

Что означает «заморозка» членства Армении

— В последнее время возникла напряженность в отношениях между Ереваном и Москвой. Параллельно звучат заявления о том, что Запад подготавливает почву для открытия второго фронта против России на Южном Кавказе. Как вы оцениваете эти риски?

— Аналитики в государствах — членах ОДКБ отмечают тенденцию к обострению ситуации на Южном Кавказе. Очевидно, что такие риски существуют. Тем большая ответственность лежит на политическом руководстве стран региона, прежде всего перед своими народами. Секретариат ОДКБ в свою очередь всегда готов решать задачи по обеспечению безопасности в регионе в соответствии с целями организации, подписанными документами и озвученными инициативами, о чем секретариат неоднократно заявлял.

Тасмагамбетов отказался использовать понятие «заморозка» относительно членства Армении в организации, о которой заявил премьер-министр Пашинян.Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАССТасмагамбетов отказался использовать понятие «заморозка» относительно членства Армении в организации, о которой заявил премьер-министр Пашинян.

— Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «заморозке» участия Еревана в организации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что необходимо прояснить значение таких заявлений. Получила ли организация какие-то пояснения из Еревана? Какова вероятность, что Армения в ближайшее время вновь будет принимать участие в работе организации?

— Тут необходимо отметить, что понятие «заморозка» не отражено в документах ОДКБ, поэтому не будем его использовать применительно к сложившейся ситуации.

Армения действительно существенно сократила объем своей деятельности в качестве члена организации, но тем не менее работа продолжается, все вопросы, включенные в повестку секретариата, обсуждаются в рабочем порядке. Решение о возобновлении деятельности в прежнем объеме зависит исключительно от политического руководства Республики Армения. И ясность в этом вопросе была бы на пользу всем участникам нашего объединения, прежде всего для полноценного планирования.

— Что потеряет организация, если Армения выйдет из нее?

— Вопрос не в том, кто и что потеряет. Проблема заключается в совершенно другом. Участие в таком союзе — это прерогатива, благодаря которой при разумном подходе участник получает возможность полноценно обеспечивать национальную безопасность. Особенно если геополитическое положение страны таково, что вызовы и угрозы зачастую оцениваются местными же аналитиками как экзистенциальные.

Нужен ли ОДКБ механизм мер в случае нападения одного члена организации на другого

— Несколько лет назад президент Киргизии Садыр Жапаров предложил разработать механизм действий в случае нападения одной страны — участницы организации на другую. Как вы оцениваете вероятность такого сценария? Прорабатываются ли какие-то документы на этот счет?

Генсек ОДКБ отметил, что предложение Киргизии создать механизм в случае нападения одной страны — участницы ОДКБ на другую больше неактуально.Фото: kremlin.ruГенсек ОДКБ отметил, что предложение Киргизии создать механизм в случае нападения одной страны — участницы ОДКБ на другую больше неактуально.

— Предложение главы Киргизии Садыра Жапарова пришлось на период обострения приграничной обстановки на киргизско-таджикской границе. Оно продемонстрировало высокую степень обеспокоенности киргизского лидера ситуацией в регионе. Такая инициатива была вполне оправданна, учитывая сложности разрешения приграничного спора между двумя центральноазиатскими государствами.

Но, как мы увидели позже, воля политического руководства двух стран — Киргизии и Таджикистана — позволила не только начать и успешно проводить делимитацию государственной границы, но и выйти на политическое решение проблемы, призванное навсегда ликвидировать конфликтный потенциал между Душанбе и Бишкеком. Необходимость в подготовке такого документа фактически отпала.

Кроме того, подобное развитие ситуации, как «нападение», в целом крайне маловероятно. Ведь государства — члены ОДКБ в своих отношениях строго следуют уставу, прямо запрещающему агрессивные действия в отношении друг друга.

Возможно ли расширение ОДКБ

— В одном из интервью вы не исключили расширения организации в обозримой перспективе. О каких странах может идти речь?

— Речь идет о самом широком круге стран, проявляющих интерес к евразийской системе коллективной безопасности.

Геополитическая ситуация в Евразии в настоящее время отличается нестабильностью и может складываться таким образом, что отдельные страны захотят заручиться поддержкой сильных союзников и получить возможность использовать их политико-дипломатический, а в случае необходимости и военный потенциал для защиты национальных интересов.

Какие задачи ОДКБ на ближайшие годы

— Имангали Нургалиевич, какие задачи и приоритеты стоят перед ОДКБ на ближайшие годы?

В ОДКБ рассказали, что широкий круг стран проявляют интерес к евразийской системе коллективной безопасности.Фото: kremlin.ru/Константин ЗавражинВ ОДКБ рассказали, что широкий круг стран проявляют интерес к евразийской системе коллективной безопасности.

— Принципы и цели организации остаются неизменными. В этом году председателем ОДКБ является Республика Казахстан. На ноябрьском саммите организации Астана представила свой перечень приоритетов председательства, они полностью соответствуют уставным целям организации. Таким образом, в текущем году организация в своей деятельности акцентирует внимание на миротворчестве, совместном противодействии вызовам и угрозам, расширении взаимодействия по линии Парламентской ассамблеи организации.

Вместе с тем ОДКБ в своей работе стремится действовать адекватно меняющейся военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, поэтому мы наращиваем наш аналитический потенциал, усиливаем антикризисную составляющую. Учитывая большое количество внутренних и внешних угроз безопасности государств — членов ОДКБ, можно констатировать, что организация имеет большой потенциал для развития. При постановке краткосрочных и среднесрочных целей развития ОДКБ ориентируется на тенденции повышения ответственности региональных систем коллективной безопасности и роста их значения в системе международных отношений.

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