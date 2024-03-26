В Армении раскрыли текущий статус Еревана в ОДКБ Пашинян вновь обвинил ОДКБ в невыполнении своих обязательств

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не выполнила свои обязательства в период 2021–2022 годов, передает греческая газета «Катимерини». Политик добавил, что после этого Ереван приостановил свое участие в организации.

По словам Пашиняна, по состоянию на сентябрь 2023 года Армения перестала участвовать в переговорах ОДКБ, у республики также нет постоянного представителя при организации. Он уточнил, что Ереван не накладывает вето на решения ОДКБ, но готов к укреплению отношений с партнерами.

Переходя ко второй части вопроса, могу отметить, что Армения открыта для установления и развития взаимовыгодных отношений со всеми партнерами и имеет четкую позицию по установлению стабильного и прочного мира в регионе. С этой целью мы диверсифицируем наши отношения по вопросам безопасности, — пояснил он.

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что Армения решится выйти из ОДКБ только в том случае, если заручится поддержкой Запада. Эксперт отметил, что Ереван сейчас в сложной ситуации и рискует остаться вообще без союзников. Сейчас же Армения, по его словам, пытается понять, кем как будет обеспечена безопасность на границе с Азербайджаном.