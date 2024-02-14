Штаб ОДКБ назвал место проведения учений в 2024 году Учения ОДКБ в 2024 году пройдут в Киргизии, Таджикистане и Казахстане

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Учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2023» на полигоне Эдельвейс

Комплекс совместных и специальных учений ОДКБ «Взаимодействие-2024», «Поиск-2024» и «Эшелон-2024» пройдет в сентябре — октябре 2024 года на территориях Киргизии, Таджикистана и Казахстана, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. По его словам, в учениях примут участие коллективные силы оперативного реагирования организации, передает РИА Новости.

В текущем году в числе основных мероприятий совместной подготовки предусматривается проведение в сентябре — октябре в Центральноазиатском регионе Коллективной безопасности на территории Киргизской Республики командно-штабного учения «Взаимодействие-2024», специального учения силами и средствами разведки «Поиск-2024», специального учения силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2024», — говорится в сообщении.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил о фактическом создании единой системы противовоздушной обороны стран ОДКБ. По его словам, соответствующие двусторонние соглашения заключены с каждым государством, являющимся членом организации.

Ранее Шойгу заявил, что системы ПВО стран ОДКБ находятся в высокой степени готовности. Министр обороны РФ отметил, что противовоздушную оборону укрепляют и усиливают с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.