«Это ложь»: Захарова о заявлениях Армении про Россию и ОДКБ Захарова назвала ложью заявления Еревана о том, что ОДКБ не помогала Армении

Заявления о том, что Россия и Организация Договора о коллективной безопасности не оказывали помощь Армении на фоне обострения конфликта в Карабахе, являются ложными, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи «Между тем» на телеканале «Звезда». По ее словам, Ереван принял решение официально отказаться от Карабаха после консультаций с западными странами.

Но официальный Ереван сказал, что это все из-за России и из-за ОДКБ. Я обвиняю во лжи всех тех, кто эту идею исповедует и распространяет. Это не правда, это ложь. Это решение официальный Ереван принял после консультаций с Западом, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что президент России Владимир Путин использовал все возможности, в том числе политические и личные, для избежания кровопролития. По словам Захаровой, Москва пыталась остановить начало полноформатной войны в регионе и спасти граждан Армении. Представитель МИД РФ также считает, что возможное обострение отношений между Ереваном и Баку зависит от того, насколько власти Армении позволят США и Евросоюзу деструктивно влиять на ситуацию.

Ранее член Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Москва внимательно относится к заявлениям Еревана о партнерстве страны с ЕС и США.