«Она никогда не будет сексуальной»: почему все обсуждают фильм «Барби» Марго Робби сыграла главную роль и стала продюсером картины

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press

На съёмочной площадке фильма Греты Гервиг «Барби»

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Греты Гервиг «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Кинокритики считают картину самым ожидаемым релизом 2023 года, соцсети обсуждают актерский каст, а власти Вьетнама уже запретили ее к показу. Чем удивит фильм о популярной кукле, созданной Mattel, кто претендовал на главную роль и почему над сценарием работали 14 лет — в материале NEWS.ru.

О чем фильм «Барби»

По сюжету главную героиню Барби (Марго Робби) выгоняют из Барбиленда за несоответствие его нормам красоты. Она начинает новую жизнь в реальном мире и постепенно убеждается, что Барбиленд не такой идеальный, как ей казалось. Зато девушка может достичь совершенства благодаря внутренней гармонии.

Основные события происходят в роскошном доме Барби в Малибу. Бойфренда героини Кена сыграет Райан Гослинг. В одном интервью он признался, что «жизнь Кена гораздо тяжелее жизни бывшего агента ЦРУ». По его словам, у Кена «нет ни денег, ни работы, ни машины».

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press На съёмочной площадке фильма Греты Гервиг «Барби»

В свою очередь Марго Робби рассказала, что в картине есть любопытная пасхалка.

«Есть момент, когда Рут Хэндлер, создательница Барби, протягивает чашку чая. В этот момент наши руки соприкасаются, прямо как в картине Микеланджело „Сотворение Адама“. Это имитирует момент, когда бог даёт первому человеку жизнь», — поделилась актриса в Twitter.

Известно, что режиссер Грета Гервиг («Маленькие женщины», «Леди Бёрд») вдохновлялась книгой о девочках-подростках «Воскрешение Офелии», которую читала в детстве.

«Сначала они забавные, дерзкие и уверенные в себе, а потом с ними что-то происходит. Во время написания сценария я поняла, что очень хочу показать это состояние, когда у тебя в голове внезапно появляется мысль „кажется, я недостаточно хороша“», — говорила Гервиг.

Кто мог сыграть Барби до Марго Робби

Компания Mattel, которая производит куклы Барби, объявила о старте съемок фильма еще в 2009 году. К этому моменту сценарий уже несколько раз переписывали. На главную роль сначала утвердили американского стендапера Эми Шумер, затем обладательницу «Оскара» Энн Хэтэуэй. Но проект так и не начали снимать.

В 2018 году у Mattel закончился срок авторских прав на экранизацию истории знаменитой куклы. Новым владельцем стала компания Warner Bros., которая возобновила процесс. На главную роль пригасили Марго Робби, режиссером — звезду независимого кино Грету Гервиг.

«Это одновременно захватывало и пугало. Когда я начала писать сценарий, у меня закружилась голова: „С чего тут вообще начать, какой должна быть история?“ Вот такое чувство у меня было — интригующий кошмар. Обычно именно так рождаются лучшие вещи, когда вы сначала говорите: „Я в ужасе“. И думаете, что карьере конец, а потом решаете все же сделать это», — рассказывала Гервиг о начале работы в подкасте певицы Дуа Липы.

На проект выделили бюджет $100 миллионов. В фильме снялись обладательница премии «Оскар» Хелен Миррен и комик Уилл Феррелл. Также картине появятся Эмма Маккей («Сексуальное просвещение»), Шути Гатва («Сексуальное просвещение»), Америка Феррера («Дурнушка Бетти»), Александра Шипп («Тик-так... БУМ!») и Майкл Сера («Скотт Пилигрим против всех»).

Над саундтреком к фильму работали Дуа Липа, Билли Айлиш, Charli XCX, Khalid, Lizzo, Ники Минаж, Fifty Fifty, Gayle, Ice Spice, PinkPantheress, The Kid Laroi и сам Райан Гослинг.

Что изменила в истории с Барби Марго Робби

Марго Робби не только сыграла Барби, но и стала продюсером фильма. По ее словам, ей хотелось рассказать зрителям современную историю о том, что «нет единственного способа быть Барби».

Актриса убедила компанию Mattel добавить в сюжет несколько непохожих друг на друга кукол. «Если бы Mattel не согласилась на несколько Барби, не думаю, что захотела бы снимать фильм», — сказала Робби TIME.

Кроме того, актриса поставила задачу изменить неоднозначное представление о кукле. Марго считает, что Барби необоснованно сексуализируют в мировой культуре.

«Ладно, она кукла. Пластиковая кукла, у которой нет органов. Если это так, то у нее нет репродуктивных органов. Раз так, то могла бы она даже почувствовать сексуальное желание? Думаю, что нет. Так что да, она сексуализирована, но никогда не будет сексуальной. Люди могут проецировать секс на нее. Да, она может надеть юбку, потому что та забавная и розовая. Но не для того, чтобы кто-то увидел ее зад», — пояснила Марго в интервью Vogue.

Сколько стоит дом Барби в Малибу

За год до премьеры Warner Bros. начала маркетинговую кампанию перезапуска истории. В июне 2022-го в СМИ появились кадры романтичной прогулки Робби и Гослинга. Актеры катались на роликовых коньках по Лос-Анджелесу. Затем к экранной Барби пристал прохожий, за что получил от нее кулаком по лицу, а Кен завизжал от страха.

В декабре 2022-го появился первый тизер фильма. В коротком ролике несколько девочек играют с пупсами посреди пустыни, пока перед ними не появляется гигантская Марго Робби в образе куклы Барби. Видео воспроизводит начало фильма Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея», а в описании говорится: «Жить в стране Барби — значит быть идеальным существом в идеальном месте. Если только у вас нет экзистенциального кризиса. Или если вы не Кен».

Второй тизер вышел в Сети в начале апреля 2023 года. Там зрители увидели не только Робби и Гослинга, но и Уилла Феррелла, Дуа Липу, Джона Сина, Майкла Сера, Кейт Маккиннон, Эмму Маки и Хелен Миррен.

Одновременно с этим промоутеры запустили десятки рекламных постеров с узнаваемым брендом Барби и слоганом: «Она — это все. Он — просто Кен».

Интернет-пользователи превратили фразу в мем. В соцсетях стали шутить, что слоган описывает отношения многих знаменитостей: Тейлор Свифт и Мэтта Хили, Майли Сайрус и Лиама Хемсворта, Зендеи и Тома Холланда, принцессы Дианы и принца Чарльза.

В июне на сервисе Airbnb появилось объявление о сдаче в аренду комнаты Кена в шикарном особняке Барби в Малибу. Тогда же создатели проекта выложили видео с экскурсией Робби по розовому «Дому мечты». В объявлении говорится, что «пока Барби нет, Кен сдает свою комнату».

Вместе с жилищем арендодателям предлагают шкаф с ковбойскими вещами Кена, гитары, доски для серфинга и ролики, без которых он «буквально никуда не ходит». Сколько стоит дом и как оформить аренду, неизвестно, но еще в 2009 году Forbes предположил, что настоящий дом Барби стоил бы $16 млн.

Помимо этого, бренд Aldo выпустил коллекцию товаров Барби. Среди них туфли, сумки, чемоданы, ковры и зубные щетки. Все вещи розовые и со стразами. Компания Microsoft специально к выходу фильма выпустила лимитированную версию консоли XBOX розового цвета.

Почему «Барби» запретили во Вьетнаме

Пока поклонники обсуждают актеров нового фильма и примеряют тематические маски в Instargam (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), во Вьетнаме «Барби» уже запретили. Власти страны увидели в одной из сцен неточную, по их мнению, географическую карту с очертаниями территориальных притязаний Китая в Южно-Китайском море. С их точки зрения, это противоречит условиям подписанной между Китаем и Вьетнамом Конвенции ООН по морскому праву. Национальный совет по оценке фильмов Вьетнама, который отвечает за лицензирование и цензуру иностранных картин, запретил показ «Барби» на своей территории.

В кинотеатрах США картину начнут показывать с 21 июля 2023 года. Смогут ли российские зрители посмотреть новинку, пока неизвестно.

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